Что дает Украине только что созданный Фонд транспортной поддержки

Три страны подписали Соглашение о создании Фонда поддержки транспорта Украины. Свою подпись на этом знаковом документе поставила и Украина.
Созданный в Стокгольме Фонд поддержки транспорта Украины будет помогать

ФОТО: Коллаж Авто24|

Решение создать финансовый механизм поддержки транспртного сектора уже назрело

Валентин Ожго
logo18 февраля, 09:20
Учредителями Фонда поддержки транспорта Украины стали Швеция, Канада и Литва. Не исключено, что впоследствии свои подписи под этим документом поставят и руководители транспортных ведомств других стран.

Знаковое событие произошло в рамках Четвертого диалога высокого уровня по вопросам транспорта Международного транспортного форума, проходившего в Стокгольме. Об этом пишет Минразвития Украины.

В работе Диалога приняли участие более 20 стран, которые представляли профильные министры, посольства стран, международные организации.

Для Украины такое Соглашение дает возможность запустить механизм восстановления и развития транспорта. Потому что за четыре года полномасштабной войны транспортная инфраструктура стала одной из главных целей врага.

#Перевозки #Минразвития #Автособытие #Фото #Дороги #Новости