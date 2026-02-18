Що дає Україні щойно створений Фонд транспортної підтримки

Засновниками Фонду підтримки транспорту України стали Швеція, Канада та Литва. Не виключено, що згодом свої підписи під цим документом поставлять й керівники транспортних відомств інших країн.

Подія відбулася у рамках Четвертого діалогу високого рівня з питань транспорту Міжнародного транспортного форуму, що проходив у Стокгольмі. Про це пише Мінрозвитку України.

Читайте також Людський капітал для транспортної галузі стає пріоритетним

У роботі Діалогу взяли участь понад 20 країн, які представляли профільні міністри, посольства країн, міжнародні організації.

Для України така Угода дає можливість запустити механізм відновлення та розвитку транспорту. Бо за чотири роки повномасштабної війни транспортна інфраструктура стала однією з головних цілей ворога.