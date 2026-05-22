Что делать со старым водительским удостоверением, если уже заказали новое

В Главный сервисный центр МВД объяснили, что делать водителям в ситуации, когда после заказа нового водительского удостоверения находится старый документ. Несмотря на распространенный вопрос среди автомобилистов, отменить новое удостоверение и продолжить пользоваться старым - не получится.

Почему старое удостоверение больше не действует

Согласно постановлению КМУ №340, водитель может иметь только одно действующее удостоверение, которое подтверждает право на управление транспортными средствами соответствующих категорий.

После оформления нового документа предыдущее удостоверение автоматически получает статус недействительного. Информация о потере или похищении вносится в Единый государственный реестр МВД, а старый документ подлежит сдаче в сервисный центр для дальнейшего уничтожения.

В МВД отмечают, что такая процедура необходима для:

Предотвращения дублирования документов.

Поддержки актуальных данных в государственном реестре.

Предотвращения использования недействительных удостоверений.

Где можно восстановить водительское удостоверение

Заказать новое удостоверение в случае потери или похищения можно:

В любом сервисном центре МВД.

Через онлайн-кабинет водителя.

В приложении или на портале Дія.

Что советуют в сервисных центрах

В Главный сервисный центр МВД рекомендуют внимательно проверять документы перед оформлением нового удостоверения. Однако если новый документ уже изготовлен - именно он считается единственным действующим водительским удостоверением, даже если старое удостоверение позже нашлось.