Что делать со старым водительским удостоверением, если уже заказали новое

Водительское удостоверение
В Главный сервисный центр МВД объяснили, что делать водителям в ситуации, когда после заказа нового водительского удостоверения находится старый документ. Несмотря на распространенный вопрос среди автомобилистов, отменить новое удостоверение и продолжить пользоваться старым - не получится.
Почему старое удостоверение больше не действует
Согласно постановлению КМУ №340, водитель может иметь только одно действующее удостоверение, которое подтверждает право на управление транспортными средствами соответствующих категорий.
После оформления нового документа предыдущее удостоверение автоматически получает статус недействительного. Информация о потере или похищении вносится в Единый государственный реестр МВД, а старый документ подлежит сдаче в сервисный центр для дальнейшего уничтожения.
В МВД отмечают, что такая процедура необходима для:
- Предотвращения дублирования документов.
- Поддержки актуальных данных в государственном реестре.
- Предотвращения использования недействительных удостоверений.
- Где можно восстановить водительское удостоверение
Заказать новое удостоверение в случае потери или похищения можно:
- В любом сервисном центре МВД.
- Через онлайн-кабинет водителя.
- В приложении или на портале Дія.
Что советуют в сервисных центрах
В Главный сервисный центр МВД рекомендуют внимательно проверять документы перед оформлением нового удостоверения. Однако если новый документ уже изготовлен - именно он считается единственным действующим водительским удостоверением, даже если старое удостоверение позже нашлось.