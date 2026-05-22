Що робити зі старим посвідченням водія, якщо вже замовили нове

У Головний сервісний центр МВС пояснили, що робити водіям у ситуації, коли після замовлення нового посвідчення водія знаходиться старий документ. Попри поширене запитання серед автомобілістів, скасувати нове посвідчення та продовжити користуватись старим — не вийде.

Читайте також: 17 категорій у посвідченні водія і нові вікові обмеження: що готують депутати

Чому старе посвідчення більше не діє

Відповідно до постанови КМУ №340, водій може мати лише одне чинне посвідчення, яке підтверджує право на керування транспортними засобами відповідних категорій.

Після оформлення нового документа попереднє посвідчення автоматично отримує статус недійсного. Інформація про втрату або викрадення вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, а старий документ підлягає здачі до сервісного центру для подальшого знищення.

У МВС наголошують, що така процедура необхідна для:

Запобігання дублюванню документів.

Підтримки актуальних даних у державному реєстрі.

Унеможливлення використання недійсних посвідчень.

Де можна відновити посвідчення водія

Замовити нове посвідчення у разі втрати або викрадення можна:

У будь-якому сервісному центрі МВС.

Через онлайн-кабінет водія.

У застосунку або на порталі Дія.

Що радять у сервісних центрах

У Головний сервісний центр МВС рекомендують уважно перевіряти документи перед оформленням нового посвідчення. Однак якщо новий документ уже виготовлений — саме він вважається єдиним чинним посвідченням водія, навіть якщо старе посвідчення пізніше знайшлося.