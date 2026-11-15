Что проверить в автомобиле перед дождем, туманом и холодами

МВД Украины совместно с Авторадио и Auto24 продолжает кампанию "До встречи дома". Правила дорожного движения обязывают водителя перед выездом проверять техническое состояние автомобиля и следить за его исправностью во время движения.

Три вещи, которые следует проверить первыми

Согласно пункту 2.3 ПДД, водитель обязан перед выездом проверить техническое состояние и комплектность транспортного средства, а в пути следить за его исправностью. Требования к шинам, внешним световым приборам, стеклоочистителям и стеклоомывателям определены в разделе 31 ПДД.

Шины. Осмотрите их на наличие порезов и вздутий. Проверьте давление на холодных шинах по рекомендациям производителя авто. Обратите внимание на износ протектора. Для легкового автомобиля ПДД устанавливают минимальную остаточную глубину 1,6 мм (пункт 31.4.5).

Осмотрите их на наличие порезов и вздутий. Проверьте давление на холодных шинах по рекомендациям производителя авто. Обратите внимание на износ протектора. Для легкового автомобиля ПДД устанавливают минимальную остаточную глубину 1,6 мм (пункт 31.4.5). Свет. Очистите фары и задние фонари от грязи. Проверьте ближний свет, габаритные фонари, указатели поворота и сигналы стоп. Попросите кого-нибудь посмотреть, загораются ли стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

Очистите фары и задние фонари от грязи. Проверьте ближний свет, габаритные фонари, указатели поворота и сигналы стоп. Попросите кого-нибудь посмотреть, загораются ли стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Стеклоочистители и омыватели. Включите омыватель на стоянке и проверьте, попадает ли жидкость на стекло, а щетки очищают его без полос и пропусков. Если щетки размазывают воду или оставляют участки стекла неочищенными, замените их до поездки.

Не менее важны стеклоочистители и омыватели. Если щетки покидают полосы или пробелы, их лучше заменить до поездки. Auto24 уже объяснял, какие неисправности особенно опасны во время дождя.

Что проверить вместе со специалистом на СТО

Шины до первых заморозков. Патрульная полиция рекомендует переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +7 °C и ниже. Это ориентир для сезонной смены. Попросите проверить состояние всего комплекта, измерить глубину протектора и осмотреть шины на неравномерный износ.

Патрульная полиция рекомендует переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +7 °C и ниже. Это ориентир для сезонной смены. Попросите проверить состояние всего комплекта, измерить глубину протектора и осмотреть шины на неравномерный износ. Жидкость для омывания стекла. До заморозков замените летнюю жидкость зимней. Выбирайте ее по температуре, указанной на этикетке, с учетом прогноза. После замены кратко включите омыватель, чтобы зимняя жидкость поступила в форсунки. Если струя слабая или жидкость попадает только на часть стекла, попросите мастера проверить систему.

До заморозков замените летнюю жидкость зимней. Выбирайте ее по температуре, указанной на этикетке, с учетом прогноза. После замены кратко включите омыватель, чтобы зимняя жидкость поступила в форсунки. Если струя слабая или жидкость попадает только на часть стекла, попросите мастера проверить систему. Фары и обдува стекла. Попросите мастера проверить, правильно ли отрегулированы фары и работает ли обдув лобового стекла. Если стекло часто запотевает и долго остается таким даже с включенным обдувом, выясните причину еще до поездки.

В дождь и туман чистая и исправная оптика особенно важна, ведь автомобиль должен не только хорошо освещать дорогу, но и заметно для других. Фото Magnific

Auto24 отдельно рассказывал, как повысить заметность в тумане и сумраке.

Если дождь или туман застал в пути

Уменьшите скорость и увеличьте дистанцию. При недостаточной видимости выбирайте такую скорость, чтобы успеть остановиться в пределах участка видящейся дороги. На мокрой или скользкой дороге оставляйте больше места впереди автомобиля. Это позволит отреагировать, если он внезапно затормозит (пункты 12.2 и 13.1 ПДД).

При недостаточной видимости выбирайте такую скорость, чтобы успеть остановиться в пределах участка видящейся дороги. На мокрой или скользкой дороге оставляйте больше места впереди автомобиля. Это позволит отреагировать, если он внезапно затормозит (пункты 12.2 и 13.1 ПДД). В тумане включайте ближний свет. При наличии передних противотуманных фар можно включить их вместе с ближним светом. Задний противотуманный фонарь ПДД позволяют использовать только при недостаточной видимости (пункты 19.1, 19.5 и 19.9 ПДД).

При наличии передних противотуманных фар можно включить их вместе с ближним светом. Задний противотуманный фонарь ПДД позволяют использовать только при недостаточной видимости (пункты 19.1, 19.5 и 19.9 ПДД). Если оборудование отказало, остановитесь в безопасном месте. Пункт 31.6 ПДД запрещает продолжать движение, если во время дождя или снегопада отказал стеклоочиститель со стороны водителя. Тот же запрет действует, если в темноте или при недостаточной видимости не работают фары или задние габаритные фонари.

На обочине в плохую погоду могут стоять неисправные автомобили. Фото Magnific

На мокром покрытии следует увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Подробнее об этом Auto24 писал в материале о безопасной скорости и дистанции.

Пешком, на велосипеде или в салоне авто

Пешеходам. Используйте тротуар, а перед выходом на переход убедитесь, что водители вас заметили и переход безопасен. В темное время суток и при недостаточной видимости световозвращающие элементы обязательны для пешеходов, двигающихся по проезжей части или обочине (пункты 4.4 и 4.14 ПДД).

Используйте тротуар, а перед выходом на переход убедитесь, что водители вас заметили и переход безопасен. В темное время суток и при недостаточной видимости световозвращающие элементы обязательны для пешеходов, двигающихся по проезжей части или обочине (пункты 4.4 и 4.14 ПДД). Велосипедисты. Перед выездом проверьте тормоз, звуковой сигнал и световозвращатели. В темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара (пункты 6.2 и 6.6 ПДД).

Перед выездом проверьте тормоз, звуковой сигнал и световозвращатели. В темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара (пункты 6.2 и 6.6 ПДД). Пассажирам. Пристегивайтесь и на переднем, и на заднем сиденье. Если заметили, что боковое стекло запотело или приближается велосипедист с одной стороны, скажите об этом водителю (пункт 5.2 ПДД относительно ремней безопасности).

Перед следующей поездкой сделайте краткую проверку привычкой. Осмотрите шины, включите свет и проверьте, как щетки очищают стекло. В ненастье эти несколько минут помогут вовремя увидеть человека на дороге, а другим – заметить ваше авто.

До встречи дома!