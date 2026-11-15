Что проверить в автомобиле перед дождем, туманом и холодами

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Пять минут перед дорогой: что следует проверить в автомобиле
МВД Украины совместно с Авторадио и Auto24 продолжает кампанию "До встречи дома". Правила дорожного движения обязывают водителя перед выездом проверять техническое состояние автомобиля и следить за его исправностью во время движения.
Три вещи, которые следует проверить первыми
Согласно пункту 2.3 ПДД, водитель обязан перед выездом проверить техническое состояние и комплектность транспортного средства, а в пути следить за его исправностью. Требования к шинам, внешним световым приборам, стеклоочистителям и стеклоомывателям определены в разделе 31 ПДД.
- Шины. Осмотрите их на наличие порезов и вздутий. Проверьте давление на холодных шинах по рекомендациям производителя авто. Обратите внимание на износ протектора. Для легкового автомобиля ПДД устанавливают минимальную остаточную глубину 1,6 мм (пункт 31.4.5).
- Свет. Очистите фары и задние фонари от грязи. Проверьте ближний свет, габаритные фонари, указатели поворота и сигналы стоп. Попросите кого-нибудь посмотреть, загораются ли стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль тормоза.
- Стеклоочистители и омыватели. Включите омыватель на стоянке и проверьте, попадает ли жидкость на стекло, а щетки очищают его без полос и пропусков. Если щетки размазывают воду или оставляют участки стекла неочищенными, замените их до поездки.
Не менее важны стеклоочистители и омыватели. Если щетки покидают полосы или пробелы, их лучше заменить до поездки. Auto24 уже объяснял, какие неисправности особенно опасны во время дождя.
Что проверить вместе со специалистом на СТО
- Шины до первых заморозков. Патрульная полиция рекомендует переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +7 °C и ниже. Это ориентир для сезонной смены. Попросите проверить состояние всего комплекта, измерить глубину протектора и осмотреть шины на неравномерный износ.
- Жидкость для омывания стекла. До заморозков замените летнюю жидкость зимней. Выбирайте ее по температуре, указанной на этикетке, с учетом прогноза. После замены кратко включите омыватель, чтобы зимняя жидкость поступила в форсунки. Если струя слабая или жидкость попадает только на часть стекла, попросите мастера проверить систему.
- Фары и обдува стекла. Попросите мастера проверить, правильно ли отрегулированы фары и работает ли обдув лобового стекла. Если стекло часто запотевает и долго остается таким даже с включенным обдувом, выясните причину еще до поездки.
В дождь и туман чистая и исправная оптика особенно важна, ведь автомобиль должен не только хорошо освещать дорогу, но и заметно для других. Фото Magnific
Auto24 отдельно рассказывал, как повысить заметность в тумане и сумраке.
Если дождь или туман застал в пути
- Уменьшите скорость и увеличьте дистанцию. При недостаточной видимости выбирайте такую скорость, чтобы успеть остановиться в пределах участка видящейся дороги. На мокрой или скользкой дороге оставляйте больше места впереди автомобиля. Это позволит отреагировать, если он внезапно затормозит (пункты 12.2 и 13.1 ПДД).
- В тумане включайте ближний свет. При наличии передних противотуманных фар можно включить их вместе с ближним светом. Задний противотуманный фонарь ПДД позволяют использовать только при недостаточной видимости (пункты 19.1, 19.5 и 19.9 ПДД).
- Если оборудование отказало, остановитесь в безопасном месте. Пункт 31.6 ПДД запрещает продолжать движение, если во время дождя или снегопада отказал стеклоочиститель со стороны водителя. Тот же запрет действует, если в темноте или при недостаточной видимости не работают фары или задние габаритные фонари.
На обочине в плохую погоду могут стоять неисправные автомобили. Фото Magnific
На мокром покрытии следует увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Подробнее об этом Auto24 писал в материале о безопасной скорости и дистанции.
Пешком, на велосипеде или в салоне авто
- Пешеходам. Используйте тротуар, а перед выходом на переход убедитесь, что водители вас заметили и переход безопасен. В темное время суток и при недостаточной видимости световозвращающие элементы обязательны для пешеходов, двигающихся по проезжей части или обочине (пункты 4.4 и 4.14 ПДД).
- Велосипедисты. Перед выездом проверьте тормоз, звуковой сигнал и световозвращатели. В темное время суток и при недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь или фара (пункты 6.2 и 6.6 ПДД).
- Пассажирам. Пристегивайтесь и на переднем, и на заднем сиденье. Если заметили, что боковое стекло запотело или приближается велосипедист с одной стороны, скажите об этом водителю (пункт 5.2 ПДД относительно ремней безопасности).
Перед следующей поездкой сделайте краткую проверку привычкой. Осмотрите шины, включите свет и проверьте, как щетки очищают стекло. В ненастье эти несколько минут помогут вовремя увидеть человека на дороге, а другим – заметить ваше авто.
До встречи дома!