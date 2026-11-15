Що перевірити в авто перед дощем, туманом і холодами

МВС України спільно з Авторадіо та Auto24 продовжує кампанію "До зустрічі вдома". Правила дорожнього руху зобов'язують водія перед виїздом перевіряти технічний стан автомобіля та стежити за його справністю під час руху.

Три речі, які варто перевірити першими

За пунктом 2.3 ПДР водій зобов’язаний перед виїздом перевірити технічний стан і комплектність транспортного засобу, а в дорозі стежити за його справністю. Вимоги до шин, зовнішніх світлових приладів, склоочисників і склоомивачів визначені в розділі 31 ПДР.

Шини. Огляньте їх на наявність порізів і здуттів. Перевірте тиск на холодних шинах за рекомендаціями виробника авто. Зверніть увагу на зношення протектора. Для легкового автомобіля ПДР встановлюють мінімальну залишкову глибину 1,6 мм (пункт 31.4.5).

Огляньте їх на наявність порізів і здуттів. Перевірте тиск на холодних шинах за рекомендаціями виробника авто. Зверніть увагу на зношення протектора. Для легкового автомобіля ПДР встановлюють мінімальну залишкову глибину 1,6 мм (пункт 31.4.5). Світло. Очистьте фари й задні ліхтарі від бруду. Перевірте ближнє світло, габаритні ліхтарі, покажчики повороту та стоп-сигнали. Попросіть когось подивитися, чи загоряються стоп-сигнали, коли ви натискаєте на педаль гальма.

Очистьте фари й задні ліхтарі від бруду. Перевірте ближнє світло, габаритні ліхтарі, покажчики повороту та стоп-сигнали. Попросіть когось подивитися, чи загоряються стоп-сигнали, коли ви натискаєте на педаль гальма. Склоочисники й омивач. Увімкніть омивач на стоянці й перевірте, чи рідина потрапляє на скло, а щітки очищають його без смуг і пропусків. Якщо щітки розмазують воду або залишають ділянки скла неочищеними, замініть їх до поїздки.

Не менш важливі склоочисники й омивач. Якщо щітки залишають смуги або пропуски, їх краще замінити до поїздки. Auto24 вже пояснював, які несправності особливо небезпечні під час дощу.

Що перевірити разом із фахівцем на СТО

Шини до перших заморозків. Патрульна поліція радить переходити на зимові шини, коли середньодобова температура опускається до +7 °C і нижче. Це орієнтир для сезонної заміни. На СТО попросіть перевірити стан усього комплекту, виміряти глибину протектора та оглянути шини на нерівномірне зношення.

Патрульна поліція радить переходити на зимові шини, коли середньодобова температура опускається до +7 °C і нижче. Це орієнтир для сезонної заміни. На СТО попросіть перевірити стан усього комплекту, виміряти глибину протектора та оглянути шини на нерівномірне зношення. Рідина для омивання скла. До заморозків замініть літню рідину на зимову. Обирайте її за температурою, зазначеною на етикетці, з урахуванням прогнозу. Після заміни коротко увімкніть омивач, щоб зимова рідина надійшла до форсунок. Якщо струмінь слабкий або рідина потрапляє лише на частину скла, попросіть майстра перевірити систему.

До заморозків замініть літню рідину на зимову. Обирайте її за температурою, зазначеною на етикетці, з урахуванням прогнозу. Після заміни коротко увімкніть омивач, щоб зимова рідина надійшла до форсунок. Якщо струмінь слабкий або рідина потрапляє лише на частину скла, попросіть майстра перевірити систему. Фари й обдування скла. Попросіть майстра перевірити, чи правильно відрегульовані фари та чи працює обдування лобового скла. Якщо скло часто запотіває й довго залишається таким навіть з увімкненим обдуванням, з’ясуйте причину до поїздки.

У дощ і туман чиста та справна оптика особливо важлива, адже автомобіль має не лише добре освітлювати дорогу, а й бути помітним для інших. Фото Magnific

Auto24 окремо розповідав, як підвищити помітність у тумані та сутінках.

Якщо дощ або туман застав у дорозі

Зменшіть швидкість і збільшіть дистанцію. За недостатньої видимості обирайте таку швидкість, щоб встигнути зупинитися в межах ділянки дороги, яку бачите. На мокрій чи слизькій дорозі залишайте більше місця до автомобіля попереду. Це дасть час відреагувати, якщо він раптово загальмує (пункти 12.2 і 13.1 ПДР).

У тумані вмикайте ближнє світло. За наявності передніх протитуманних фар їх можна ввімкнути разом із ближнім світлом. Задній протитуманний ліхтар ПДР дозволяють використовувати лише за недостатньої видимості (пункти 19.1, 19.5 і 19.9 ПДР).

Якщо відмовило обладнання, зупиніться в безпечному місці. Пункт 31.6 ПДР забороняє продовжувати рух, якщо під час дощу чи снігопаду відмовив склоочисник з боку водія. Та сама заборона діє, якщо в темряві або за недостатньої видимості не працюють фари чи задні габаритні ліхтарі.

На узбіччі в погану погоду можуть стояти несправні авто. Фото Magnific

На мокрому покритті слід збільшити дистанцію та уникати різких маневрів. Детальніше про це Auto24 писав у матеріалі про безпечну швидкість і дистанцію.

Пішки, на велосипеді чи в салоні авто

Пішоходам. Користуйтеся тротуаром, а перед виходом на перехід переконайтеся, що водії вас помітили й перехід безпечний. У темну пору доби та за недостатньої видимості світлоповертальні елементи обов’язкові для пішоходів, які рухаються проїзною частиною або узбіччям (пункти 4.4 і 4.14 ПДР).

Користуйтеся тротуаром, а перед виходом на перехід переконайтеся, що водії вас помітили й перехід безпечний. У темну пору доби та за недостатньої видимості світлоповертальні елементи обов’язкові для пішоходів, які рухаються проїзною частиною або узбіччям (пункти 4.4 і 4.14 ПДР). Велосипедистам. Перед виїздом перевірте гальма, звуковий сигнал і світловідбивачі. У темну пору доби та за недостатньої видимості на велосипеді має бути встановлений і ввімкнений ліхтар або фара (пункти 6.2 і 6.6 ПДР).

Перед виїздом перевірте гальма, звуковий сигнал і світловідбивачі. У темну пору доби та за недостатньої видимості на велосипеді має бути встановлений і ввімкнений ліхтар або фара (пункти 6.2 і 6.6 ПДР). Пасажирам. Пристібайтеся і на передньому, і на задньому сидінні. Якщо помітили, що бокове скло запітніло чи з одного боку наближається велосипедист, спокійно скажіть про це водієві (пункт 5.2 ПДР щодо ременів безпеки).

Перед наступною поїздкою зробіть коротку перевірку звичкою. Огляньте шини, увімкніть світло й перевірте, як щітки очищають скло. У негоду ці кілька хвилин допоможуть вчасно побачити людину на дорозі, а іншим - помітити ваше авто.

До зустрічі вдома!