В Киеве появились новые автобусы и троллейбусы

В столице становится все больше современного и комфортного общественного транспорта. Вот и на этот раз Киев начал новую рабочую неделю с приятного события: на городские маршруты впервые за пять лет вышли новые низкопольные троллейбусы и автобусы, которые должны сделать поездки киевлян более удобными и доступными.

О нововведениях в транспортном обслуживании жителей и гостей столицы сообщил Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА) и пресс-служба компании "Киевпастранс" на своей странице в Facebook.

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Новинки на маршрутах

Киев получил первую партию из восьми новых троллейбусов, закупленных по договору между КП "Киевпастранс" и ООО "Политехносервис". Всего город пополнится 16 такими машинами, а еще восемь троллейбусов ожидаются до конца июля.

Новые машины – это 12-метровые низкопольные троллейбусы PTS T12309, построенные на базе кузова турецкой компании Akia. Систему управления разработал украинский производитель "Политехносервис".

Вместе с троллейбусами на линии вышли еще пять современных автобусов турецкого производства. Это последняя партия в рамках масштабного обновления автобусного парка столицы, который пополнился в общей сложности 85 новыми машинами.

Как редакция Авто24 сообщала ранее, речь идет о низкопольных автобусах городского исполнения CitiPort 12 с салоном на 78 стоячих и 25 сидячих пассажиров. Они имеют экологичный формат Евро-6, 6,7-литровый дизельный двигатель от Cummins 6 максимальной мощностью 220 кВт/300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 – 1400 об./мин

Закупка была осуществлена благодаря финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". На реализацию проекта были привлечены кредитные средства ЕИБ в размере 18,5 млн евро.

Новые троллейбусы и автобусы с сегодняшнего дня уже работают на закрепленных маршрутах столицы. Фото: КГГА

Комфорт и доступность для всех пассажиров

Новые троллейбусы и автобусы имеют длину 12 метров и полностью приспособлены для перевозки людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров. Транспорт оборудован пандусами, а также современными системами, повышающими комфорт и безопасность поездок.

Среди преимуществ нового подвижного состава:

система кондиционирования и отопления;

электронные информационные табло;

озвучка остановок;

камеры видеонаблюдения;

энергосберегающее LED-освещение;

тонированное стекло для защиты от солнца.

Привлекательности добавляет тот факт, что на остановках работает kneeling-система, которая наклоняет пол автобуса к канту тротуара в зоне посадки. Это очень удобно в часы пик, потому что ускоряет процесс посадки и высадки.

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Курс на модернизацию

Обновление подвижного состава является частью системной работы города по модернизации общественного транспорта. Новые машины не только повышают комфорт пассажиров, но и делают перевозки более доступными, безопасными и современными для жителей и гостей столицы.