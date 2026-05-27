Киев впервые за пять лет получает новые троллейбусы

Это первая поставка новых троллейбусов в Киев с начала полномасштабной войны и фактически первое обновление парка за последние пять лет.

На такой статистической календарной дате сделали акцент эксперты специализированного издания Alltransua.

Контракт на более чем 300 миллионов



Договор между "Киевпастрансом" и ООО "Политехносервис" заключили 26 января 2026 года. Общая стоимость закупки составила 306,2 млн грн, то есть около 19,1 млн грн за один троллейбус.

Новые машины – это 12-метровые низкопольные троллейбусы PTS T12309, построены на базе кузова турецкой компании Akia. Систему управления разработал украинский производитель "Политехносервис".

Автономный ход и низкий пол

Троллейбусы PTS T12309 оснащены системой автономного хода, позволяющей проехать до одного километра без контактной сети. Это важно для объезда аварийных участков или коротких отключений электропитания.

Машины имеют полностью низкий пол, что упрощает посадку для людей с инвалидностью, пассажиров с детскими колясками и пожилых людей.

Парк Киева нуждается в масштабном обновлении

Последний новый троллейбус Киев получил еще в январе 2021 года. В то же время эксперты отмечают, что нынешняя поставка лишь частично улучшит ситуацию.

За последние десять лет количество исправных троллейбусов в столице существенно сократилось, а значительная часть парка уже превысила 10-летний возраст. Несмотря на программы капитальных ремонтов, система общественного электротранспорта требует значительно более масштабного обновления.



Впрочем, даже 16 новых машин для Киева – это позитивный сигнал, который свидетельствует о постепенном восстановлении закупок общественного транспорта в условиях войны.