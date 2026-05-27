Київ уперше за п’ять років отримує нові тролейбуси

Це перше постачання нових тролейбусів до Києва від початку повномасштабної війни та фактично перше оновлення парку за останні п’ять років.

На такій статистичній календарній даті зробили акцент експерти спеціалізованого видання Alltransua.

Контракт на понад 300 мільйонів



Договір між "Київпастрансом" і ТОВ "Політехносервіс" уклали 26 січня 2026 року. Загальна вартість закупівлі склала 306,2 млн грн, тобто близько 19,1 млн грн за один тролейбус.

Нові машини – це 12-метрові низькопідлогові тролейбуси PTS T12309, побудовані на базі кузова турецької компанії Akia. Систему керування розробив український виробник "Політехносервіс".

Автономний хід і низька підлога

Тролейбуси PTS T12309 оснащені системою автономного ходу, що дозволяє проїхати до одного кілометра без контактної мережі. Це важливо для об’їзду аварійних ділянок або коротких відключень електроживлення.

Машини мають повністю низьку підлогу, що спрощує посадку для людей з інвалідністю, пасажирів із дитячими візками та літніх людей.

Парк Києва потребує масштабного оновлення

Останній новий тролейбус Київ отримав ще у січні 2021 року. Водночас експерти наголошують, що нинішня поставка лише частково покращить ситуацію.

За останні десять років кількість справних тролейбусів у столиці суттєво скоротилася, а значна частина парку вже перевищила 10-річний вік. Попри програми капітальних ремонтів, система громадського електротранспорту потребує значно масштабнішого оновлення.



Втім, навіть 16 нових машин для Києва – це позитивний сигнал, який свідчить про поступове відновлення закупівель громадського транспорту в умовах війни.