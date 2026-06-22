В Києві зʼявились нові автобуси та тролейбуси

У столиці дедалі більше стає сучасного та комфортного громадського транспорту. Ось і цього разу Київ розпочав новий робочий тиждень з приємної події: на міські маршрути вперше за п’ять років вийшли нові низькопідлогові тролейбуси та автобуси, що мають зробити поїздки киян зручнішими та доступнішими.

Про нове у транспортному обслуговуванні жителів та гостей столиці повідали Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА) та пресслужба компанії "Київпастранс" на своїй ФБ-сторінці.

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Новизна на маршрутах

Київ отримав першу партію з восьми нових тролейбусів, закуплених за договором між КП "Київпастранс" та ТОВ "Політехносервіс". Загалом місто поповниться 16 такими машинами, а ще вісім тролейбусів очікуються до кінця липня.

Нові машини – це 12-метрові низькопідлогові тролейбуси PTS T12309, побудовані на базі кузова турецької компанії Akia. Систему керування розробив український виробник "Політехносервіс".

Разом із тролейбусами на лінії вийшли ще п’ять сучасних автобусів турецького виробництва. Це остання партія в рамках масштабного оновлення автобусного парку столиці, який поповнився загалом 85 новими машинами.

Як редакція Авто24 повідомляла раніше, мова йде про низькопідлогові автобуси міського виконання CitiPort 12 з салоном на 78 стоячих та 25 сидячих пасажирів. Вони мають екологічний формат Євро-6, 6,7-літровий дизельний двигун від Cummins 6 максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./хв

Закупівлю здійснили завдяки фінансовій угоді з Європейським інвестиційним банком у межах проєкту "Міський громадський транспорт України". На реалізацію проєкту було залучено кредитні кошти ЄІБ у розмірі 18,5 млн євро.

Нові тролейбуси та автобуси відсьогодні вже працюють на закріплених маршрутах столиці. Фото: КМДА

Комфорт і доступність для всіх пасажирів

Нові тролейбуси та автобуси мають довжину 12 метрів і повністю пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та маломобільних пасажирів. Транспорт обладнаний пандусами, а також сучасними системами, що підвищують комфорт і безпеку поїздок.

Серед переваг нового рухомого складу:

система кондиціонування та опалення;

електронні інформаційні табло;

озвучення зупинок;

камери відеоспостереження;

енергоощадне LED-освітлення;

тоноване скло для захисту від сонця.

Привабливості додає той факт, що на зупинках працює kneeling-система, що нахиляє підлогу автобусі до канта тротуару в зоні посадки. Це дуже зручно в години пік, бо прискорює процес посадки та висадки.

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Курс на модернізацію

Оновлення рухомого складу є частиною системної роботи міста з модернізації громадського транспорту. Нові машини не лише підвищують комфорт пасажирів, а й роблять перевезення більш доступними, безпечними та сучасними для жителів і гостей столиці.