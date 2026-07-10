Что ждет украинский рынок топлива в ближайшее время: прогноз эксперта

Атаки на топливную инфраструктуру, дискуссии вокруг минимальных запасов топлива и новое подорожание нефти создают дополнительные вызовы для украинского топливного рынка. Эксперты предупреждают, что отрасль вынуждена адаптироваться к работе в условиях постоянной угрозы. Об этом рассказывает эксперт по топливу Сергей Куюн.

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Уничтожается топливная инфраструктура

По оценкам рыночных экспертов, с начала июля в результате обстрелов пострадало около 200 объектов топливной инфраструктуры.

Наибольшие потери понесли следующие операторы:

ОККО – 4 нефтебазы и 8 автозаправочных комплексов;

WOG – 22 объекта;

«Укрнафта» – 12 объектов.

Несмотря на повреждения, сети АЗС заверили правительство, что продолжат работу. В то же время ожидается сокращение режима работы отдельных станций, а часть услуг в опасных регионах может быть временно недоступна.

Эксперты также советуют водителям заранее планировать заправки и минимизировать время пребывания на АЗС.

От мобильных АЗС отказались

Идею использования передвижных автозаправочных станций пока решили не реализовывать.

Одной из причин называют риски появления на рынке некачественного топлива и сложность государственного контроля за его реализацией. Кроме того, государство стремится сохранить контроль над уплатой налогов с продажи нефтепродуктов.

В то же время новой проблемой стали нападения на бензовозы, обеспечивающие доставку топлива.

Минимальные запасы топлива вызывают споры

Представители рынка критически оценивают намерения правительства в ближайшее время ввести закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН).

По их мнению, накопление запасов в условиях постоянных обстрелов создает дополнительные риски, ведь компенсации за потерю топлива или инфраструктуры законодательством не предусмотрены.

Отдельные предложения правительства по хранению части запасов за рубежом также вызывают сомнения. Представители рынка отмечают, что свободных резервуаров в странах ЕС практически нет, а оформление необходимых разрешений и развитие логистики требуют значительных инвестиций.

Кроме того, во время международных кризисов соседние страны уже ограничивали экспорт топлива, что ставит под сомнение возможность оперативно вернуть такие резервы в Украину.

Цены на нефть пошли вверх

После короткого периода стабилизации мировые цены на энергоносители вновь начали расти.

По данным участников рынка:

цена на нефть приблизилась к 80 долларам за баррель;

котировки дизельного топлива в Лондоне превысили 1100 долларов за тонну.

Эксперты отмечают, что на данный момент ситуация не выглядит критической, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от геополитической обстановки.

Переход на разбавленный спиртом бензин Е10

В то же время на украинских АЗС практически началась продажа бензина Е10 с содержанием биоэтанола. Он дороже чистого топлива и сопряжен с определенными рисками.

По словам экспертов, пока что переход не сопровождается ни существенным повышением цен, ни массовыми жалобами на качество топлива. Больше всего страдают старые автомобили, которым более 20 лет; у других автомобилей просто увеличивается расход топлива.

Из-за сложной ситуации с безопасностью подавляющее большинство бензина Е10 в настоящее время импортируется, поэтому ожидаемого эффекта в плане развития внутреннего производства биоэтанола и снижения энергозависимости достичь не удалось.