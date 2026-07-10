Що очікує український ринок пального найближчим часом: прогноз експерта

Атаки на паливну інфраструктуру, дискусії навколо мінімальних запасів пального та нове подорожчання нафти створюють додаткові виклики для українського паливного ринку. Експерти попереджають, що галузь змушена адаптуватися до роботи в умовах постійної загрози. Про це розповідає паливний експерт Сергій Куюн.

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Знищується паливна інфраструктура

За оцінками експертів ринку, від початку липня внаслідок обстрілів постраждало близько 200 об'єктів паливної інфраструктури.

Найбільших втрат зазнали наступні оператори:

ОККО — 4 нафтобази та 8 автозаправних комплексів;

WOG — 22 об'єкти;

Укрнафта — 12 об'єктів.

Попри пошкодження, мережі АЗС запевнили уряд, що продовжать працювати. Водночас очікується скорочення режиму роботи окремих станцій, а частина сервісів у небезпечних регіонах може бути тимчасово недоступною.

Експерти також радять водіям заздалегідь планувати заправки та мінімізувати час перебування на АЗС.

Від мобільних АЗС відмовилися

Ідею використання пересувних автозаправних станцій наразі вирішили не реалізовувати.

Однією з причин називають ризики появи на ринку неякісного пального та складність державного контролю за його реалізацією. Крім того, держава прагне зберегти контроль над сплатою податків із продажу нафтопродуктів.

Водночас новою проблемою стали атаки на бензовози, які забезпечують доставку пального.

Мінімальні запаси пального викликають суперечки

Представники ринку критично оцінюють наміри уряду найближчим часом запровадити закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів (МЗНН).

На їхню думку, накопичення запасів під час постійних обстрілів створює додаткові ризики, адже компенсації за втрату пального чи інфраструктури законодавством не передбачені.

Окремі урядові пропозиції щодо зберігання частини запасів за кордоном також викликають сумніви. Представники ринку зазначають, що вільних резервуарів у країнах ЄС практично немає, а оформлення необхідних дозволів і розвиток логістики потребують значних інвестицій.

Крім того, під час міжнародних криз сусідні країни вже обмежували експорт пального, що ставить під сумнів можливість оперативно повернути такі резерви в Україну.

Ціни на нафту пішли вгору

Після короткого періоду стабілізації світові ціни на енергоносії знову почали зростати.

За даними учасників ринку:

ціна нафти наблизилася до 80 доларів за барель;

котирування дизельного пального в Лондоні перевищили 1100 доларів за тонну.

Фахівці зазначають, що наразі ситуація не виглядає критичною, однак подальший розвиток подій залежатиме від геополітичної ситуації.

Перехід на розбавлений спиртом бензин Е10

Водночас на українських АЗС майже розпочався продаж бензину Е10 із вмістом біоетанолу. Він дорожчий ніж чисте пальне і несе у собі певні ризики.

За словами експертів, поки що перехід не супроводжується ані суттєвим підвищенням цін, ані масовими скаргами на якість пального. Найбільше страждають старі автомобілі, яким більше 20 років у інших авто просто збільшується витрата пального.

Через безпекову ситуацію переважна більшість бензину Е10 нині імпортується, тому очікуваного ефекту щодо розвитку внутрішнього виробництва біоетанолу та зменшення енергозалежності досягти не вдалося.