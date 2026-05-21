CUPRA готовит экстремальную версию кроссовера Terramar: шпионские фото

Автомобиль, который делит общую технологическую платформу с популярным Volkswagen Tiguan, доставляли на гоночный трек и обратно на специальном закрытом прицепе, чтобы максимально скрыть инженерные тайны от посторонних глаз, пишет Carscoops. Однако во время непосредственных заездов на Северной петле автомобиль появился без традиционного защитного камуфляжа.

Читайте также: ABT "прокачала" CUPRA Formentor: кроссовер, превосходящий Lamborghini Huracan

Несмотря на то, что общий силуэт кузова практически полностью повторяет дизайн стандартного кроссовера, детальный анализ позволил выявить ключевые технические отличия будущей спортивной новинки.

Уникальные детали

На снимках с Нюрбургринга отчетливо видно, что тестовая машина получила эксклюзивные облегченные колесные диски большого диаметра, которые помогают уменьшить непосредственную неподрессоренную массу. Сквозь них отчетливо просматривается усиленная высокопроизводительная тормозная система с мощными суппортами, окрашенными в ярко-красный цвет и украшенными фирменным логотипом CUPRA.

Наиболее красноречивое изменение заметно на корме автомобиля. Инженеры слегка модернизировали нижнюю часть заднего бампера, куда интегрировали развитую спортивную выхлопную систему с четырьмя выхлопными патрубками. Этот атрибут традиционно указывает на присутствие под капотом мощного бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Моторная гамма

Для понимания масштаба будущих обновлений стоит вспомнить параметры стандартного кроссовера, который сейчас предлагается европейским покупателям. В базовом исполнении CUPRA Terramar оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 148 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. Более динамичный вариант предлагает 2,0-литровый двигатель TSI, который выдает 262 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Также в линейке присутствует плагин-гибридная модификация eHybrid. Она сочетает 1,5-литровый двигатель с электрическим мотором и тяговой аккумуляторной батареей емкостью 25,8 кВт-ч. Суммарная отдача такой системы составляет 268 л.с., а запас хода на чистой электротяге по строгому европейскому измерительному циклу WLTP – до 121 км.

Напомним: В Украине презентовали CUPRA Terramar

Однако зафиксированный на треке прототип призван выйти на совсем другой уровень производительности. Ожидается, что горячая новинка получит глубоко модернизированный 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель с отдачей около 329 лошадиных сил.

Это позволит модели успешно конкурировать с будущим Volkswagen Tiguan R, над которым параллельно работают немецкие разработчики. Судя по отсутствию визуальной маскировки и уверенному темпу испытаний на треке, испанский кроссовер находится на финальной стадии разработки и почти готов к своему официальному мировому дебюту.