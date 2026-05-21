CUPRA готує екстремальну версію кросовера Terramar: шпигунські фото

Автомобіль, який ділить спільну технологічну платформу з популярним Volkswagen Tiguan, доставляли на гоночний трек та назад на спеціальному закритому причепі, щоб максимально приховати інженерні таємниці від сторонніх очей, пише Carscoops. Проте під час безпосередніх заїздів на Північній петлі автомобіль з'явився без традиційного захисного камуфляжу.

Попри те, що загальний силует кузова практично повністю повторює дизайн стандартного кросовера, детальний аналіз дозволив виявити ключові технічні відмінності майбутньої спортивної новинки.

Унікальні деталі

На знімках із Нюрбургрингу чітко видно, що тестова машина отримала ексклюзивні полегшені колісні диски великого діаметра, які допомагають зменшити безпосередню неподресорену масу. Крізь них виразно проглядається посилена високопродуктивна гальмівна система з потужними супортами, пофарбованими в яскраво-червоний колір і прикрашеними фірмовим логотипом CUPRA.

Найбільш промовиста зміна помітна на кормі автомобіля. Інженери злегка модернізували нижню частину заднього бампера, куди інтегрували розвинену спортивну вихлопну систему з чотирма вихлопними патрубками. Цей атрибут традиційно вказує на присутність під капотом потужного бензинового двигуна внутрішнього згоряння.

Моторна гама

Для розуміння масштабу майбутніх оновлень варто згадати параметри стандартного кросовера, який зараз пропонується європейським покупцям. У базовому виконанні CUPRA Terramar оснащується 1,5-літровим чотирициліндровим бензиновим турбомотором потужністю 148 к.с. і крутним моментом 250 Нм. Більш динамічний варіант пропонує 2,0-літровий двигун TSI, який видає 262 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Також у лінійці присутня плагін-гібридна модифікація eHybrid. Вона поєднує 1,5-літровий двигун з електричним мотором і тяговою акумуляторною батареєю ємністю 25,8 кВт-год. Сумарна віддача такої системи становить 268 к.с., а запас ходу на чистій електротязі за суворим європейським вимірювальним циклом WLTP – до 121 км.

Проте зафіксований на треку прототип покликаний вийти на зовсім інший рівень продуктивності. Очікується, що гаряча новинка отримає глибоко модернізований 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун із віддачею близько 329 кінських сил.

Це дозволить моделі успішно конкурувати з майбутнім Volkswagen Tiguan R, над яким паралельно працюють німецькі розробники. Судячи з відсутності візуального маскування та впевненого темпу випробувань на треку, іспанський кросовер перебуває на фінальній стадії розробки і майже готовий до свого офіційного світового дебюту.