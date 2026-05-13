Дебютировала новая Toyota bZ4X Touring: электрический кроссовер для активного отдыха и больших путешествий

Ключевым отличием версии Touring является увеличенная длина кузова. Задняя часть автомобиля удлинена на 140 мм по сравнению со стандартным bZ4X, что позволило увеличить объем багажного отделения почти на 50%. Теперь он составляет 669 литров, что является одним из лучших показателей в сегменте. При сложенных задних сиденьях полезный объем возрастает до 1718 литров.

Дизайнеры также позаботились об удобстве пассажиров второго ряда: благодаря измененной линии крыши, которая больше не спадает резко вниз, над головами появилось больше свободного пространства. Дополнительно автомобиль оснащен прочными рейлингами на крыше, способными выдерживать до 80 кг груза, отмечает Auto24, ссылаясь на данные Toyota.

Дизайн и защита для приключений

Внешность bZ4X Touring стала более агрессивной и функциональной. Модель получила новые бамперы, защитные пластины спереди и сзади, а также текстурированные накладки на колесные арки. Автомобиль комплектуется 18- или 20-дюймовыми легкосплавными дисками в матовом черном исполнении.

В интерьере появился новый эксклюзивный цвет “City Moss”, подчеркивающий “внедорожный” статус модели. Центральное место в кабине занимает 14-дюймовый мультимедийный экран, а цифровая панель приборов вынесена выше уровня руля для лучшего обзора.

Мощность и зарядка при любых условиях

Toyota bZ4X Touring предлагается в двух версиях, обе с батареей емкостью 74,7 кВт-ч:

FWD (передний привод) : мощность 165 кВт (224 л.с.), запас хода до 591 км.

: мощность 165 кВт (224 л.с.), запас хода до 591 км. AWD (полный привод): суммарная мощность 280 кВт (380 л.с.), что делает его самым мощным электромобилем марки вне спортивной линейки GR. Запас хода – до 528 км.

Благодаря усовершенствованной системе предварительного подогрева батареи, автомобиль поддерживает быструю зарядку даже при экстремальных температурах до -20°C. Зарядка с 10% до 80% занимает около 28-30 минут при использовании терминала мощностью 150 кВт. Также бренд предлагает уникальную программу гарантии на батарею: сохранение 70% емкости в течение 10 лет или одного миллиона километров пробега.

Настоящий внедорожный потенциал

Версия с полным приводом оснащена интеллектуальными системами X-MODE и Grip Control, которые позволяют уверенно преодолевать грязь, снег и сложное бездорожье. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 500 мм. Кроме того, версия AWD может буксировать прицеп весом до 1500 кг.

Рыночная стратегия Toyota и изменение нейминга

Выход версии Touring происходит на фоне активного пересмотра маркетинговой политики бренда, в частности решение Toyota изменить название кроссовера bZ4X на лаконичное bZ на рынке США. К ребрендингу компанию побудили покупатели – они жаловались, что название авто слишком сложно произносить. Интересно то, что в Европе и на других рынках модель продолжает предлагаться как bZ4x и даже получила обновление.