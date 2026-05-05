Geely стремится повторить успех Toyota: какова стратегия производителя

Китайский автогигант Geely разворачивает масштабную стратегию экспансии на рынке Австралии. Новый генеральный директор Geely Australia Алекс Гу заявил об амбициозной цели позиционировать бренд как "Toyota, но из Китая". Компания рассчитывает на свой широкий портфель суббрендов и разнообразие силовых агрегатов, чтобы стать ведущей китайской маркой в регионе.
Geely EX2

Данила Северенчук
5 мая, 12:50
В 2025 году Geely продемонстрировала впечатляющие результаты, продав более 4,1 миллиона автомобилей с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями по всему миру. Управлять операциями в Австралии назначен Алекса Гу, который ранее продемонстрировал выдающиеся успехи на Ближнем Востоке, увеличив годовые продажи бренда с 3 000 до 50 000 единиц, пишет Carscoops.

Мультибрендовая стратегия и модельный ряд

В отличие от многих конкурентов, Geely обладает целой экосистемой брендов, что позволяет охватывать различные сегменты рынка. Компания предлагает конкурентоспособные кроссоверы и внедорожники, электрические пикапы под брендом Radar и премиум технологии (Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Smart, Lotus и Proton).

Вызовы на пути к лидерству

Несмотря на доминирование на внутреннем рынке Китая, где электрический хэтчбек EX2 в 2025 году стал абсолютным бестселлером, в Австралии ситуация остается сложной. В первом квартале 2026 года Geely реализовала лишь 2 821 автомобиль, тогда как их главный китайский конкурент, BYD, продал 17 541 единицу. Сейчас ограниченный модельный ряд австралийского подразделения включает только два внедорожника: электрический EX5 и гибридный Starray.

Планы на будущее: адаптация к местным потребностям

Алекс Гу планирует кардинально расширить линейку продуктов, ориентируясь на реальные потребности австралийцев. До конца года на рынок выйдет EX2 по цене менее 30 000 австралийских долларов ($21 460). Также в планах:

  • Пикап с двойной кабиной.
  • Семиместный внедорожник и рамный полноценный вездеход.
  • Полноразмерный седан.
  • Трехрядный полноприводный гибрид Zhanjian 700.

Каждая из этих моделей получит различные варианты силовых агрегатов, включая бензиновые версии и плагин-гибриды (PHEV), что должно стать ключевым фактором в борьбе за лидерство среди китайских автопроизводителей.

История Geely в Украине: уход с рынка и репутационные вызовы

