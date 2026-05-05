Geely стремится повторить успех Toyota: какова стратегия производителя

В 2025 году Geely продемонстрировала впечатляющие результаты, продав более 4,1 миллиона автомобилей с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями по всему миру. Управлять операциями в Австралии назначен Алекса Гу, который ранее продемонстрировал выдающиеся успехи на Ближнем Востоке, увеличив годовые продажи бренда с 3 000 до 50 000 единиц, пишет Carscoops.

Читайте также: Geely представила в Китае специализированное роботакси, что превзойдет Tesla

Мультибрендовая стратегия и модельный ряд

В отличие от многих конкурентов, Geely обладает целой экосистемой брендов, что позволяет охватывать различные сегменты рынка. Компания предлагает конкурентоспособные кроссоверы и внедорожники, электрические пикапы под брендом Radar и премиум технологии (Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Smart, Lotus и Proton).

Вызовы на пути к лидерству

Несмотря на доминирование на внутреннем рынке Китая, где электрический хэтчбек EX2 в 2025 году стал абсолютным бестселлером, в Австралии ситуация остается сложной. В первом квартале 2026 года Geely реализовала лишь 2 821 автомобиль, тогда как их главный китайский конкурент, BYD, продал 17 541 единицу. Сейчас ограниченный модельный ряд австралийского подразделения включает только два внедорожника: электрический EX5 и гибридный Starray.

Планы на будущее: адаптация к местным потребностям

Алекс Гу планирует кардинально расширить линейку продуктов, ориентируясь на реальные потребности австралийцев. До конца года на рынок выйдет EX2 по цене менее 30 000 австралийских долларов ($21 460). Также в планах:

Пикап с двойной кабиной.

Семиместный внедорожник и рамный полноценный вездеход.

Полноразмерный седан.

Трехрядный полноприводный гибрид Zhanjian 700.

Каждая из этих моделей получит различные варианты силовых агрегатов, включая бензиновые версии и плагин-гибриды (PHEV), что должно стать ключевым фактором в борьбе за лидерство среди китайских автопроизводителей.

Также интересно: Mercedes-Benz использует платформу китайской Geely для собственных электромобилей: инсайды

История Geely в Украине: уход с рынка и репутационные вызовы