Китайский Geely Zhanjian 700 подозрительно напоминает Land Rover Defender

Новинка позиционируется как “хардкорный внедорожник с искусственным интеллектом” и намерена войти в премиальный сегмент, предлагая мощную электрифицированную установку и серьезный внедорожный потенциал, пишет Carscoops.

Внешность Geely Zhanjian 700 буквально пропитана стилистикой Land Rover Defender. Прямоугольные фары с круглыми дневными ходовыми огнями, характерная решетка радиатора с горизонтальной планкой и общая геометрия кузова создают эффект дежавю. Впрочем, китайский внедорожник пытается добавить собственные акценты.

Например, решетка получила подсветку и интегрированный логотип, а линия кузова имеет другую форму в районе задней двери. Также модель отказалась от классической боковой панели Defender, добавив более современные дизайнерские решения. Завершают образ контрастная белая крыша, массивные колесные диски, черные стойки и классическое крепление запасного колеса на двери багажника.

Интерьер с фокусом на оффроуд

Хотя салон пока показан частично, уже видно, что Geely делает ставку на функциональность. В центре – массивный рычаг переключения передач с кожаной отделкой, рядом с которым расположены металлические элементы управления. Ожидается, что модель получит расширенный набор физических кнопок для внедорожных режимов. Речь идет об управлении клиренсом, активации пониженного ряда и блокировке заднего дифференциала – все, что нужно для серьезного бездорожья.

Трехмоторный полный привод и гибрид

Одной из главных особенностей новинки станет трехмоторная система полного привода, которая, по словам производителя, обеспечит “интеллектуальную электрическую производительность”. Впрочем, полностью электрической модель может и не быть. Наличие двух лючков в задней части кузова намекает на плагин-гибридную конфигурацию. По предварительным данным, внедорожник может получить бензиновый двигатель объемом 1,5 или 2,0 литра в сочетании с аккумулятором примерно на 70 кВт-ч.

Премиальный сегмент и амбиции Geely

Geely не скрывает амбиций: Zhanjian 700 нацелен на “высококлассный внедорожный сегмент” и должен предложить уровень производительности, близкий к флагманским моделям. Ожидается, что официальный дебют состоится уже в ближайшее время на одном из крупнейших автошоу Китая. Именно тогда станет понятно, сможет ли новинка не только повторить стиль Land Rover Defender, но и составить ему реальную конкуренцию по характеристикам.