Китайський Geely Zhanjian 700 підозріло нагадує Land Rover Defender

Новинка позиціонується як “хардкорний позашляховик зі штучним інтелектом” і має намір увійти у преміальний сегмент, пропонуючи потужну електрифіковану установку та серйозний позашляховий потенціал, пише Carscoops.

Зовнішність Geely Zhanjian 700 буквально просякнута стилістикою Land Rover Defender. Прямокутні фари з круглими денними ходовими вогнями, характерна решітка радіатора з горизонтальною планкою та загальна геометрія кузова створюють ефект дежавю. Втім, китайський позашляховик намагається додати власні акценти.

Наприклад, решітка отримала підсвічування та інтегрований логотип, а лінія кузова має іншу форму в районі задніх дверей. Також модель відмовилась від класичної бокової панелі Defender, додавши більш сучасні дизайнерські рішення. Завершують образ контрастний білий дах, масивні колісні диски, чорні стійки та класичне кріплення запасного колеса на дверях багажника.

Інтер’єр із фокусом на офроуд

Хоча салон поки показаний частково, вже видно, що Geely робить ставку на функціональність. У центрі – масивний важіль перемикання передач із шкіряною обробкою, поруч із яким розташовані металеві елементи керування. Очікується, що модель отримає розширений набір фізичних кнопок для позашляхових режимів. Йдеться про керування кліренсом, активацію пониженого ряду та блокування заднього диференціала – все, що потрібно для серйозного бездоріжжя.

Тримоторний повний привід і гібрид

Однією з головних особливостей новинки стане тримоторна система повного приводу, яка, за словами виробника, забезпечить “інтелектуальну електричну продуктивність”. Втім, повністю електричною модель може і не бути. Наявність двох лючків у задній частині кузова натякає на плагін-гібридну конфігурацію. За попередніми даними, позашляховик може отримати бензиновий двигун об’ємом 1,5 або 2,0 літра у поєднанні з акумулятором приблизно на 70 кВт-год.

Преміальний сегмент і амбіції Geely

Geely не приховує амбіцій: Zhanjian 700 націлений на “висококласний позашляховий сегмент” і має запропонувати рівень продуктивності, близький до флагманських моделей. Очікується, що офіційний дебют відбудеться вже найближчим часом на одному з найбільших автошоу Китаю. Саме тоді стане зрозуміло, чи зможе новинка не лише повторити стиль Land Rover Defender, а й скласти йому реальну конкуренцію за характеристиками.