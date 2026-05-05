Geely прагне повторити успіх Toyota: яка стратегія виробника

У 2025 році Geely продемонструвала вражаючі результати, продавши понад 4,1 мільйона автомобілів із бензиновими, гібридними та електричними двигунами по всьому світу. Керувати операціями в Австралії призначено Алекса Гу, який раніше продемонстрував визначні успіхи на Близькому Сході, збільшивши річні продажі бренду з 3 000 до 50 000 одиниць, пише Carscoops.

Мультибрендова стратегія та модельний ряд

На відміну від багатьох конкурентів, Geely володіє цілою екосистемою брендів, що дозволяє охоплювати різні сегменти ринку. Компанія пропонує конкурентоспроможні кросовери та позашляховики, електричні пікапи під брендом Radar та преміум технології (Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Smart, Lotus та Proton).

Виклики на шляху до лідерства

Попри домінування на внутрішньому ринку Китаю, де електричний хетчбек EX2 у 2025 році став абсолютним бестселером, в Австралії ситуація залишається складною. У першому кварталі 2026 року Geely реалізувала лише 2 821 автомобіль, тоді як їхній головний китайський конкурент, BYD, продав 17 541 одиницю. Наразі обмежений модельний ряд австралійського підрозділу включає лише два позашляховики: електричний EX5 та гібридний Starray.

Плани на майбутнє: адаптація до місцевих потреб

Алекс Гу планує кардинально розширити лінійку продуктів, орієнтуючись на реальні потреби австралійців. До кінця року на ринок вийде EX2 за ціною менше 30 000 австралійських доларів ($21 460). Також у планах:

Пікап із подвійною кабіною.

Семимісний позашляховик та рамний повноцінний всюдихід.

Повнорозмірний седан.

Трирядний повнопривідний гібрид Zhanjian 700.

Кожна з цих моделей отримає різні варіанти силових агрегатів, включаючи бензинові версії та плагін-гібриди (PHEV), що має стати ключовим фактором у боротьбі за лідерство серед китайських автовиробників.

