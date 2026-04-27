Geely представила у Китаї спеціалізоване роботаксі, що перевершить Tesla

Зовнішність EVA Cab нагадує сучасне переосмислення класичних мінівенів з акцентом на аеродинаміку. Передня частина автомобіля отримала форму “акулячого носа” з високо розташованими фарами та інтегрованими зовнішніми панелями для повідомлень, які дозволяють автомобілю “спілкуватися” з пішоходами та іншими учасниками руху.

Прототип оснащений електричними розсувними дверима з прихованими ручками, глянцевими чорними деталями та аеродинамічними колесами. Задня частина кузова завершується великим спойлером та додатковою цифровою панеллю для виводу інформації, зазаначає Carscoops.

Розкішний салон та штучний інтелект

Внутрішній простір EVA Cab спроєктований за принципом “обличчям до обличчя”, що дозволяє чотирьом пасажирам комфортно спілкуватися під час поїздки. Передні сидіння можуть складатися, звільняючи простір для ніг, а панорамний дах додає відчуття простору. Попри те, що це громадський транспорт, інтер'єр оздоблений матеріалами преміумкласу й має декоративні панелі з масиву дерева, висувний мультимедійний дисплей та вбудований ШІ-помічник для голосового керування всіма функціями комфорту.

Квантова архітектура й 3000 TOPS

Технічна складова EVA Cab претендує на світове лідерство у сфері безпілотного транспорту. Роботаксі базується на “електронній архітектурі квантового рівня” та використовує систему LiDAR. Ця система здатна обробляти 25,92 мільйона точок за секунду та “бачити” об’єкти на відстані до 600 метрів.

Обчислювальний “мозок” автомобіля складається з трьох флагманських чипів: NVIDIA SuperChip, NVIDIA Thor U та Qualcomm Snapdragon 8397. Їхня сукупна потужність перевищує 3000 TOPS (трильйонів операцій за секунду), що дозволяє системі миттєво приймати рішення в умовах складного міського трафіку.

До слова, саме така технологічність відрізняє розробку Geely від її прямого конкурента – Tesla Cybercab, оскільки американське роботаксі використовує систему камер для автономної орієнтації у просторі.

