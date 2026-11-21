Как объясняет Институт исследований авторынка, единого правила по зимним шинам для всей Европы нет. По разъяснениям Европейского потребительского центра, evz.de проверять нужно страны назначения и транзита. Нижеследующие требования касаются легковых автомобилей до 3,5 тонны.

Действующий в разных странах

Подойдут ли всесезонные шины

Проверьте маркировка на боковине шины: 3PMSF изображается как снежинка внутри трех горных вершин. Именно с этим символом всесезонные шины соответствуют немецкому зимнему требованию. В Австрии соответствующая маркировка M+S также допускается.

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Когда понадобятся цепи

На горных дорогах знак может обязывать установить цепи противоскольжения. В Австрии их допускают вместо зимних шин по меньшей мере на двух ведущих колесах только при сплошном или почти сплошном снежном или ледовом покрытии.

Для описанного маршрута практический ориентир – четыре исправных шины с 3PMSF и протектором от 4 мм. Это не универсальный законодательный минимум для всей Европы. Во время подготовки автомобиля к зиме проверьте давление и отсутствие повреждений.