Як пояснює Інститут досліджень авторинку, єдиного правила щодо зимових шин для всієї Європи немає. За роз’ясненнями Європейського споживчого центру, evz.de перевіряти потрібно країни призначення й транзиту. Наведені нижче вимоги стосуються легкових автомобілів до 3,5 тонни.

Що діє у різних країнах

Чи підійдуть всесезонні шини

Перевірте маркування на боковині шини: 3PMSF зображується як сніжинка всередині трьох гірських вершин. Саме з цим символом всесезонні шини відповідають німецькій зимовій вимозі. В Австрії відповідне маркування M+S також допускається.

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Коли знадобляться ланцюги

На гірських дорогах знак може зобов’язувати встановити ланцюги протиковзання. В Австрії їх допускають замість зимових шин щонайменше на двох ведучих колесах лише за суцільного або майже суцільного снігового чи льодового покриття.

Для описаного маршруту практичний орієнтир - чотири справні шини з 3PMSF і протектором від 4 мм. Це не універсальний законодавчий мінімум для всієї Європи. Під час підготовки автомобіля до зими перевірте також тиск і відсутність пошкоджень.