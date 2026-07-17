Единственный в мире Pagani Huayra Roadster с "механикой" выставлен на продажу

На аукцион RM Sotheby's выставили уникальный Pagani Huayra Roadster Executor 2024 года выпуска. За эксклюзивный суперкар планируют выручить от 5 до 7 миллионов долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Особенность автомобиля заключается в том, что это единственный в мире открытый Huayra Roadster, который получил механическую коробку передач непосредственно на заводе.

Pagani завершила сборку автомобиля в сентябре 2024 года. За это время у него был один владелец, а пробег составляет всего 85 км.

Модель получила название Executor в честь флагманского звездолета Дарта Вейдера из вселенной «Звездных войн». Она создана по индивидуальному заказу и не входит в серийные версии Huayra. Напомним, Pagani выпустила всего 100 Huayra Roadster, 40 Roadster BC и 8 Imola Roadster, однако Executor существует только в единственном экземпляре.

Главной особенностью суперкара стала 7-ступенчатая механическая коробка передач Xtrac с открытым алюминиевым механизмом переключения. По данным RM Sotheby's, это первый и единственный Huayra Roadster с заводской механической трансмиссией.

Под капотом установлен 6,0-литровый битурбированный двигатель AMG V12, который был вручную собран на заводе Mercedes-AMG. Его мощность составляет 846 к.с., что даже превышает показатель трековой версии Pagani Huayra R.

Кузов выполнен из открытого карбона с голубоватым оттенком и дополнен эксклюзивным аэродинамическим пакетом, который включает увеличенный передний сплиттер, канарды, массивное заднее антикрыло и воздухозаборник над салоном.

Интерьер отделан кожей Black Mamba и Indaco Blu, а также многочисленными деталями из титана и карбона. Вместе с автомобилем новый владелец получит прозрачную жесткую крышу, мягкий складной верх, комплект фирменных чемоданов и полный пакет заводской документации.

Благодаря единичному тиражу, механической коробке передач и минимальному пробегу Pagani Huayra Roadster Executor считается одним из самых эксклюзивных современных суперкаров, когда-либо появлявшихся в открытой продаже.