Єдиний у світі Pagani Huayra Roadster з "механікою" виставили на продаж

На аукціон RM Sotheby's виставили унікальний Pagani Huayra Roadster Executor 2024 року випуску. За ексклюзивний суперкар планують виручити від 5 до 7 мільйонів доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Особливість автомобіля полягає в тому, що це єдиний у світі відкритий Huayra Roadster, який отримав механічну коробку передач безпосередньо на заводі.

Pagani завершила будівництво автомобіля у вересні 2024 року. За цей час він мав одного власника, а пробіг становить лише 85 км.

Модель отримала назву Executor на честь флагманського зорельота Дарта Вейдера із всесвіту Star Wars. Вона створена за індивідуальним замовленням і не входить до серійних версій Huayra. Нагадаємо, Pagani випустила лише 100 Huayra Roadster, 40 Roadster BC та 8 Imola Roadster, однак Executor існує лише в одному екземплярі.

Головною особливістю суперкара стала 7-ступенева механічна коробка передач Xtrac з відкритим алюмінієвим механізмом перемикання. За даними RM Sotheby's, це перший і єдиний Huayra Roadster із заводською механічною трансмісією.

Під капотом встановлений 6,0-літровий бітурбований двигун AMG V12, який вручну зібрали на підприємстві Mercedes-AMG. Його потужність становить 846 к.с., що навіть перевищує показник трекового Pagani Huayra R.

Кузов виконаний із відкритого карбону з блакитним відтінком та доповнений ексклюзивним аеродинамічним пакетом, який включає збільшений передній сплітер, канарди, масивне заднє антикрило та повітрозабірник над салоном.

Інтер'єр оздоблений шкірою Black Mamba та Indaco Blu, а також численними деталями з титану й карбону. Разом із автомобілем новий власник отримає прозорий жорсткий дах, м'який складаний верх, комплект фірмових валіз та повний пакет заводської документації.

Завдяки одиничному тиражу, механічній коробці передач і мінімальному пробігу Pagani Huayra Roadster Executor вважається одним із найексклюзивніших сучасних суперкарів, які коли-небудь з'являлися у відкритому продажу.