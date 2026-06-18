Европа стоит на пороге нового поколения роботизации военной логистики

Если кратко о «дишле», то это такая технология, которая позволяет одному водителю управлять колонной из нескольких высокоавтоматизированных грузовиков. О таких исследованиях пишет hartpunkt.de.

Концепция предполагает, что только первый автомобиль в колонне имеет водителя, тогда как остальные будут двигаться автономно. Решение требует сертификации для использования как на дорогах общего пользования, так и в условиях бездорожья.

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Технологическая основа

Технология этой системы должна распознавать дорожную инфраструктуру, других участников движения, знаки и потенциальные угрозы, а также эффективно работать на пересеченной местности.

В проекте будут использоваться грузовики Daimler Arocs, оснащенные автономным комплектом MOSAIC Ground Autonomy Kit от Quantum Systems. Управление будет осуществляться через платформу MOSAIC UXS, которая также интегрирует разведывательные беспилотники компании.

Благодаря этому командир конвоя сможет одновременно контролировать движение колонн и работу дронов, которые будут выполнять разведку маршрутов и выявление потенциальных угроз.

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Ожидаемые преимущества

Срок уже окончательно определён: сертификацию системы планируют завершить к 2027 году. Технология позволит быстро расширить логистические возможности Бундесвера, сократить потребность в дополнительном персонале и уменьшить зависимость от гражданской логистики.

Кроме того, автономные конвои повысят надежность военных перевозок и снизят риски для личного состава, поскольку даже в случае атаки потери людей могут быть сведены к минимуму.