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Європа на порозі нового покоління роботизації військової логістики

Компанія Quantum Systems за замовленням Бундесвера веде розробку та випробування технології безпілотних логістичних конвоїв. Роботи вже вийшли на новий етап в межах проєкту InterRoC (Interoperable Robotic Convoy), що передбачає створення так званого "електронного дишла".
Військова логістика Бундесверу з 2027 року буде впроваджувати роботизацію безпілотних важких конвоїв

ФОТО: Daimler Trucks|

Лише перший автомобіль у колоні має водія, тоді як інші рухатимуться автономно

Валентин Ожго
logo18 червня, 16:40
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Якщо коротко про "дишло", то це така технологія, що дозволяє одному водієві керувати колоною з кількох високоавтоматизованих вантажівок. Про такі дослідження пише hartpunkt.de.

Концепція передбачає, що лише перший автомобіль у колоні має водія, тоді як інші рухатимуться автономно. Рішення потребує сертифікації для використання як на дорогах загального користування, так і в умовах бездоріжжя.

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Технологічна основа

Технологія цієї системи повинна розпізнавати дорожню інфраструктуру, інших учасників руху, знаки та потенційні загрози, а також ефективно працювати на пересіченій місцевості.

У проєкті використовуватимуться вантажівки Daimler Arocs, оснащені автономним комплектом MOSAIC Ground Autonomy Kit від Quantum Systems. Керування здійснюватиметься через платформу MOSAIC UXS, яка також інтегрує розвідувальні безпілотники компанії.

Завдяки цьому командир конвою зможе одночасно контролювати рух колон та роботу дронів, що виконуватимуть розвідку маршрутів і виявлення потенційних загроз.

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Очікувані переваги

Вже остаточно визначилися з терміном: сертифікацію системи планують завершити до 2027 року. Технологія дозволить швидко масштабувати логістичні можливості Бундесверу, скоротити потребу в додатковому персоналі та зменшити залежність від цивільної логістики.

Крім того, автономні конвої підвищать витривалість військових перевезень і знизять ризики для особового складу, оскільки навіть у разі атаки втрати людей можуть бути мінімізовані.

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