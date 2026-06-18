Європа на порозі нового покоління роботизації військової логістики

Якщо коротко про "дишло", то це така технологія, що дозволяє одному водієві керувати колоною з кількох високоавтоматизованих вантажівок. Про такі дослідження пише hartpunkt.de.

Концепція передбачає, що лише перший автомобіль у колоні має водія, тоді як інші рухатимуться автономно. Рішення потребує сертифікації для використання як на дорогах загального користування, так і в умовах бездоріжжя.

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Технологічна основа

Технологія цієї системи повинна розпізнавати дорожню інфраструктуру, інших учасників руху, знаки та потенційні загрози, а також ефективно працювати на пересіченій місцевості.

У проєкті використовуватимуться вантажівки Daimler Arocs, оснащені автономним комплектом MOSAIC Ground Autonomy Kit від Quantum Systems. Керування здійснюватиметься через платформу MOSAIC UXS, яка також інтегрує розвідувальні безпілотники компанії.

Завдяки цьому командир конвою зможе одночасно контролювати рух колон та роботу дронів, що виконуватимуть розвідку маршрутів і виявлення потенційних загроз.

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Очікувані переваги

Вже остаточно визначилися з терміном: сертифікацію системи планують завершити до 2027 року. Технологія дозволить швидко масштабувати логістичні можливості Бундесверу, скоротити потребу в додатковому персоналі та зменшити залежність від цивільної логістики.

Крім того, автономні конвої підвищать витривалість військових перевезень і знизять ризики для особового складу, оскільки навіть у разі атаки втрати людей можуть бути мінімізовані.