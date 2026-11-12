Европейские армии пересаживаются на пикапы: какие машины выбрала Австрия

Как пишет издание Auto und Wirtschaft, поставкой автомобилей Mitsubishi L200 нового поколения занимается компания Denzel Autoimport GmbH. Этот дилер выиграл масштабный тендер Федерального агентства закупок Австрии по обеспечению военными внедорожными многоцелевыми транспортными средствами.

Общая сумма рамочного соглашения составляет солидные 60 миллионов евро. В целом австрийские военные эксплуатируют японские пикапы еще с 2014 года, поэтому выбор подрядчика базировался на реальном многолетнем опыте и убедительных примерах эксплуатации такой техники украинскими войсками на фронте.

Учитывая нынешние тревожные вызовы, теперь покупка таких машин приобрела широкий масштаб.

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Новое поколение Mitsubishi L200 для австрийских солдат получило усиленную раму и модернизированное шасси, что гарантирует стабильность как на асфальте, так и на суровом бездорожье. Под капотом работает мощный 2,4-литровый дизель с двойным турбонаддувом, который выдает 204 лошадиные силы. В предварительных закупках L200 поступали в 150-сильном исполнении.

За проходимость отвечает фирменная система полного привода Super Select. Наличие межосевого дифференциала позволяет уверенно чувствовать себя на любом покрытии и легко адаптироваться к сложным условиям движения.

Эксклюзив для военных

Конечно, обычные гражданские версии для армии не подходят, поэтому машины отправляются на серьезную перелицовку. По условиям контракта каждый пикап получает матовую бронзово-зеленую камуфляжную окраску, прочный стальной бампер ARB для защиты от столкновения и специальный тумблер для полной светомаскировки ночью.

Интересный нюанс возникает в том, что модель L200 официально не представлена в стандартной линейке Mitsubishi на австрийском рынке. Поэтому импортер завозит эти машины по специальным разрешениям именно для нужд Министерства обороны.