Європейські армії пересідають на пікапи: які машини вибрала Австрія

Як пише видання Auto und Wirtschaft, постачанням автомобілів Mitsubishi L200 нового покоління займається компанія Denzel Autoimport GmbH. Цей дилер виграв масштабний тендер Федерального агентства закупівель Австрії на забезпечення військовими позашляховими багатоцільовими транспортними засобами.

Загальна сума рамкової угоди становить солідні 60 мільйонів євро. Загалом, австрійські військові експлуатують японські пікапи ще з 2014 року, тому вибір підрядника базувався на реальному багаторічному досвіді та переконливих прикладах експлуатації такої техніки українськими військами на фронті.

Враховуючи нинішні тривожні виклики, тепер купівля таких машин набула широкого масштабу.

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Техніка та армійський тюнінг

Нова генерація Mitsubishi L200 для австрійських солдатів отримала посилену раму та модернізоване шасі, що гарантує стабільність як на асфальті, так і на суворому бездоріжжі. Під капотом працює потужний 2,4-літровий дизель із подвійним турбонаддувом, який видає 204 кінські сили. В попередніх закупівлях L200 надходили в 150-сильному виконанні.

За прохідність відповідає фірмова система повного приводу Super Select. Наявність міжосьового диференціала дозволяє впевнено відчувати себе на будь-якому покритті та легко адаптуватися до складних умов руху.

Ексклюзив для військових

Звісно, звичайні цивільні версії для армії не підходять, тому машини проходять серйозну підготовку. За умовами контракту кожен пікап отримує матове бронзово-зелене камуфляжне фарбування, міцний сталевий бампер ARB для захисту від зіткнення та спеціальний тумблер для повного світломаскування вночі.

Цікавий нюанс виникає в тому, що модель L200 офіційно не представлена в стандартній лінійці Mitsubishi на австрійському ринку. Тому імпортер завозить ці машини за спеціальними дозволами конкретно для потреб Міністерства оборони.