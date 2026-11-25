Как сообщает издание Auto.cz со ссылкой на совместное исследование консалтинговой компании EY и ассоциации ACEA, самым слабым местом европейских брендов стало очищение и рафинирование сырья. Именно эти процессы, а также изготовление полупроводников, магнитов и кабельных жгутов сосредоточены за пределами ЕС.

Аналитики отмечают, что современные электромобили и цифровые системы помощи водителю нуждаются в специфических материалах. К примеру, для тяговых батарей критически важны медь и кремний, а радары и сенсоры зависят от галлия и германия.

Сбой в снабжении даже одной мелкой детали останавливает весь конвейер. При этом быстро изменить поставщика невозможно, ведь автопроизводитель должен заново протестировать компонент, адаптировать электронику и перенастроить занимающий месяцы производственный процесс.

Как будут спасать ситуацию

Эксперты не призывают к полной изоляции, но советуют диверсифицировать риски, потому что…

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В Европе уже стартовали несколько спасательных проектов: немецкая Wacker Chemie запустила линию очистки поликремния, а в Эстонии на заводе Neo расширяют выпуск постоянных магнитов.

Еще одним выходом станет масштабная переработка подержанных авто и электроники. Однако главным препятствием для новых заводов остается европейская бюрократия, ведь получение разрешений на добычу или обработку металлов может занять более четырех лет.

Что было известно раньше?

Напомним, ранее мы писали, что Европа пытается преодолеть тотальную монополию Китая на рынке редкоземельных металлов.