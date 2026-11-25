Як повідомляє видання Auto.cz із посиланням на спільне дослідження консалтингової компанії EY та асоціації ACEA, найслабшим місцем європейських брендів стало очищення та рафінування сировини. Саме ці процеси, а також виготовлення напівпровідників, магнітів і кабельних джгутів, зосереджені за межами ЄС.

Аналітики зазначають, що сучасні електромобілі та цифрові системи допомоги водієві потребують специфічних матеріалів. Наприклад, для тягових батарей критично важливі мідь та кремній, а радари й сенсори залежать від галію та германію.

Збій у постачанні навіть однієї дрібної деталі зупиняє весь конвеєр. При цьому швидко змінити постачальника неможливо, адже автовиробник має заново протестувати компонент, адаптувати електроніку та переналаштувати виробничий процес, що займає місяці.

Як рятуватимуть ситуацію

Експерти не закликають до повної ізоляції, але радять диверсифікувати ризики, бо…

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У Європі вже стартували кілька рятівних проєктів: німецька Wacker Chemie запустила лінію очищення полікремнію, а в Естонії на заводі Neo розширюють випуск постійних магнітів.

Ще одним виходом стане масштабне перероблення старих авто та електроніки. Проте головною перешкодою для нових заводів залишається європейська бюрократія, адже отримання дозволів на видобуток чи обробку металів може тривати понад чотири роки.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європа намагається подолати тотальну монополію Китаю на ринку рідкісноземельних металів.