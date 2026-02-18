Фото новой Audi RS5 "слили" в сеть до премьеры: фото

Новый RS5 станет преемником нынешнего RS4 Avant, который в 2026 году завершит жизненный цикл. Модель готовят сразу в двух кузовах: лифтбек и универсал, отмечает Autoevolution.

Плагин-гибрид с серьезным потенциалом

Главной технической особенностью новинки станет электрифицированная силовая установка. Наличие зарядного порта на заднем крыле подтверждает использование гибридной системы с возможностью зарядки от сети. По предварительным данным, она сочетает 2,9-литровый битурбированный бензиновый двигатель TFSI с электромотором, интегрированным в трансмиссию S-tronic.

Электрическая составляющая может обеспечивать более 105 кВт мощности, что эквивалентно примерно 143 л.с.. Такой показатель уже используется в модели Audi A5 e-hybrid quattro, которая служит технической основой для новой системы. Ожидается, что суммарная отдача станет одной из самых высоких в сегменте. Это позволит новинке конкурировать даже с такими мощными гибридными моделями, как Mercedes-Benz C63.

Дизайн с четким акцентом на производительность

Внешность новинки легко узнать благодаря фирменным RS-чертам. Автомобиль получил более широкие крылья, массивные воздухозаборники и новую решетку радиатора с сотовой структурой. Сзади установлены два больших овальные патрубки выхлопной системы. Среди других деталей - вертикальные вентиляционные отверстия за передними арками, большие тормозные механизмы и спортивные легкосплавные диски с низкопрофильными шинами.

Спортивный салон с современными акцентами

Интерьер также подчеркивает характер модели. Передние сиденья имеют интегрированные подголовники, руль обтянут алькантарой, а в отделке использован кованый карбон. На руле размещены две красные кнопки быстрого доступа к спортивным режимам.

Новый баланс между экологией и мощностью

Переход на гибридную систему связан с новыми экологическими требованиями Euro 7. Как показывает практика других производителей, в частности BMW, частичную потерю мощности от традиционного двигателя компенсирует электрическая составляющая.

В результате новый RS 5 должен стать не только быстрее, но и эффективнее, сохраняя статус флагманской спортивной модели средних размеров. Официальная премьера ожидается в ближайшее время, после чего производитель раскроет окончательные технические характеристики.