Германия готовит гигантский заказ на БМП Boxer: достанется ли что-то из того Украине

Такую новость озвучил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время встречи с аналитиками. Об этом со ссылкой на его слова сообщил немецкий специализированный милитари-ресурс hartpunkt.de.

Ранее в Германии ожидали, что сделку заключат в первой половине 2026 года. Однако теперь в Rheinmetall прогнозируют, что подписание может состояться не ранее второй половины этого года.

Кто будет производить Boxer

Бронемашины Boxer производит компания ARTEC GmbH – совместное предприятие Rheinmetall и KNDS Germany. Обычно закупки таких машин для европейских армий проходят через агентство оборонных закупок OCCAR.

Сейчас стороны еще должны согласовать несколько ключевых вопросов, как вот кто именно будет выступать заказчиком. Впрочем, в случае проекта Arminius контракт могут оформить напрямую через Федеральное управление оборудования и поддержки Бундесвера (BAAINBw).

Новейшая немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) RCH 155 на шасси колесного бронетранспортера Boxer

Какие машины хочет Бундесвер

Пока окончательно не определено:

сколько именно Boxer получит армия;

какие модификации войдут в контракт;

в какие сроки их будут поставлять – до 2029 или до 2035 года.

По словам Паппергера, часть вариантов могут исключить из-за рисков задержек, ведь некоторые модификации все еще находятся в стадии разработки.

Rheinmetall уже готовится к масштабному производству

В Rheinmetall прогнозируют, что Бундесверу ежегодно понадобится до 1000 машин Boxer. Половину должен изготавливать Rheinmetall, еще 500 – KNDS Germany.

Компании уже начали инвестировать в закупку компонентов с длинными сроками поставки, чтобы подготовиться к серийному производству. В то же время в Rheinmetall отмечают: масштабное расширение производственных мощностей возможно только после окончательного подписания контракта.

Возможно, что-то и Киеву перепадет..

В Украине об этой машине информации мало. По состоянию на начало 2026 года информация об общих поставках боевых машин пехоты Boxer RCT30 отсутствует.

Мониторинг показал упоминание об этой технике в январе 2025 года, когда сообщалось о намерении передать Киеву девять бронемашин. После этого новых официальных деталей по поставкам не нашлось.

Бронированная колесница этой серии в различных операционных версиях считается одной из самых современных немецких БМП. Boxer не является основной бронемашиной в поставках в Украину, как вот, скажем:

Поэтому при условии поставок Boxer, если они были, можно считать такие транспортные транши точечными, без привязки к большим партиям.

Поэтому рассчитывать, что в перспективе что-то из того большого заказа "Боксеров" хотя бы с десяток машин перепадет Украине не стоит, но с линейных военных частей и складов резерва на поставки можно надеяться.