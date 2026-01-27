Грузовики для бизнеса: как изменился рынок Украины в 2025 году

Итоги года для грузового сегмента подготовили эксперты Института исследований авторынка, проанализировав регистрации транспортных средств в Украине в трех ключевых направлениях: внутренние перепродажи, импорт подержанных грузовиков и продажи новых машин, включая переоборудованные в Украине.

Год стабильности с собственной логикой

В общем 2025 год для грузовиков более 3,5 т прошел без резких провалов, но с четким расслоением сегментов. Основу рынка традиционно сформировали внутренние перепродажи - 15,3 тысячи сделок. Это техника, которая давно работает в Украине и просто переходит от одного владельца к другому, обслуживая локальные перевозки, коммунальные нужды и аграрный сектор.

Интересный статистический парадокс года - одинаковые объемы импорта подержанных грузовиков и продаж новых машин. В обоих случаях зафиксировано по 2 763 единицы. Но за этим равенством скрываются принципиально разные процессы.

В сегменте новых авто лишь около трети составил прямой импорт готовых машин. Остальное - это шасси, которые дооборудовали или переоборудовали уже в Украине. Именно локальные предприятия все чаще берут на себя роль финального производителя, устанавливая спецкузова, надстройки и оборудование под конкретные задачи заказчика.

Декабрь: когда "свое" вытеснило "чужое"

Последний месяц года четко показал, в каком направлении движется рынок. Внутренние перепродажи в декабре выросли в годовом измерении более чем на 70%, но это скорее технический эффект - в конце 2024 года регистрации фактически остановились из-за сбоя в базах МВД.

Зато импорт подержанных грузовиков выглядел значительно здоровее. Бизнес пытался закрыть потребности в технике до начала нового налогового периода, поэтому декабрь стал одним из самых активных месяцев года.

Наиболее показательной была ситуация с новыми машинами. Прямой импорт готовых грузовиков почти обвалился в годовом сравнении, зато украинская сборка и переоборудование сохранили объемы. Причина проста: привезти готовый грузовик стало дорого, а купить шасси и "довести" его в Украине - быстрее и выгоднее.

Внутренний рынок: когда 1960-е побеждают XXI век

Внутренний рынок грузовиков в 2025 году выглядит как путешествие во времени. Абсолютным лидером перепродаж остался ЗиЛ-130 - машина, которую начали проектировать еще при Хрущеве. Ее популярность объясняется не экономией топлива или комфортом, а ценой входа и ремонтопригодностью. Это грузовик, который чинят "в поле" и покупают тогда, когда другого варианта просто нет.

Рядом с советским наследием уверенно держатся старые немецкие Mercedes-Benz - от серий T1 и T2 до Atego и тяжелых версий Sprinter. Они давно потеряли товарный вид, но остаются надежными инструментами для малого бизнеса.

Рынок показывает парадокс современной Украины: в стране с электромобилями и цифровыми сервисами самым популярным грузовиком остается конструкция из прошлого века, потому что она дешевая и понятная.

Импорт подержанных: бизнес считают километрами

Импорт грузовиков с пробегом - это совсем другая история. Здесь нет места ностальгии. Украинский бизнес выбирает технику, исходя из ресурса, расходов на обслуживание и остаточной стоимости.

Безоговорочным фаворитом года стал Mercedes-Benz Atego. Для перевозчиков это универсальный среднетоннажник, который легко адаптируется под фургон, рефрижератор или спецтехнику и практически не теряет в цене.

Второй кластер - грузовики MAN. Серии TGL, TGM и TGS закрывают потребности от городской дистрибуции до строительных площадок. Даже тяжелые версии находят своего покупателя, если способны гарантировать стабильную работу без простоев.

Отдельную нишу заняли "тяжелые" версии малотоннажников - Sprinter, Iveco Daily и Crafter с полной массой более 3,5 т. Их выбирают как инструмент "последней мили", когда нужно больше груза, но сохранить маневренность.

Новые грузовики: год украинских надстроек

Сегмент новых грузовиков в 2025 году стал площадкой для украинского машиностроения. В топе регистраций - не громкие мировые бренды, а названия местных производителей, которые работают с европейскими шасси.

Фактически Украина превратилась в хаб по дооборудованию грузовой техники. MAN, Volvo или Scania приезжают в виде базы, а финальный продукт создается уже здесь - под нужды энергетиков, коммунальных служб, строителей или медиков.

Это позволяет снизить стоимость, сократить сроки поставки и получить машину, адаптированную к реальным условиям эксплуатации, а не "универсальное решение для Европы".

Комментарий эксперта

Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:

"Рынок грузовиков свыше 3,5 тонн в 2025 году четко показал три разные стратегии. Внутренний сегмент остается зоной доступности, где главное - цена входа. Импорт подержанной техники стал выбором бизнеса, который считает каждый километр и готов платить за ресурс. А сегмент новых авто фактически перешел под контроль украинских застройщиков. Мы не производим грузовики с нуля, но создаем готовые решения, и именно это сегодня формирует рынок".