Гуманитарные авто для ВСУ "всплыли" на OLX: сколько машин успел продать волынский "волонтер"

Из-за таких противоправных действий часть ввезенных на таможенную территорию машин оказалась не на фронте, а на онлайн-площадках с объявлениями о продаже. Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины Волыни, сценаристом схемы продажи был житель Луцка.

В направленном в суд деле говорится о подозрении в продаже не менее двух десятков машин гуманитарного назначения. С фото видно, что многие из автомобилей для фронта не годятся.

В материалах Волынской областной прокуратуры сказано, что волынянина обвиняют в пособничестве контрабанде подакцизных товаров, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также легализации имущества, полученного преступным путем.

По классической схеме "гуманитарки"

По данным следствия, транспортные средства ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для военных, скрывая настоящую цель от таможенного контроля.



После пересечения границы автомобили передавали жителю Луцка, который занимался их дальнейшей продажей. Покупателей он искал через OLX, другие онлайн-платформы и соцсети.



В БЭБ отмечают, что фигурант знал о незаконном происхождении машин и действовал из корыстных побуждений. Полученные средства использовал для собственных нужд.

Машины изъяты, но в статусе конфискованных они еще не находятся. Фото: БЭБ и прокуратура Волыни

Что изъяли у подозреваемого

Во время обысков детективы прекратили деятельность схемы и изъяли три автомобиля.

Мужчине сообщили о подозрении в уголовных действиях по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 и ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Сейчас обвинительный акт уже передан в суд.

Участников схемы ищут

Отдельно правоохранители продолжают устанавливать лиц, которые непосредственно занимались ввозом автомобилей через таможенную границу Украины.



Найдут, поскольку в системе пограничного контроля все пересечения людей фиксируются по времени практически минута в минуту.

“Материалы в отношении лиц, которые непосредственно перемещали автомобили через таможенную границу Украины, выделены в отдельное производство, – отмечают в Волынской прокуратуре



Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Госпогранслужбы (6-й пограничный отряд "Запад") и СБУ, а процессуальное руководство – Волынская областная прокуратура