Hyundai готовит масштабное наступление в Северной Америке: 36 новых моделей до 2030 года

В рамках новой стратегии Hyundai не делает ставку только на электромобили. Наоборот, производитель планирует предложить максимально широкий выбор силовых установок – от классических бензиновых двигателей до гибридов, полностью электрических моделей и даже электрокаров с удлиненным запасом хода, пишет Carscoops.

Новые версии XRT и N: акцент на эмоции

Помимо базовых моделей, в планах – активное расширение линеек с повышенной эмоциональностью. Речь идет о новых версиях XRT (внедорожный стиль) и N (спортивное подразделение). Это означает, что даже массовые модели получат более яркие и специализированные исполнения – от внедорожных до драйверских, что должно усилить позиции бренда в конкурентных сегментах.

Локализация производства в США

Отдельный акцент сделан на локализации. Hyundai планирует, чтобы к 2030 году более 80% автомобилей, продаваемых в США, собирались непосредственно на местных заводах. Кроме того, компания намерена увеличить долю американских комплектующих с примерно 60% до 80%. Это не только уменьшит зависимость от импорта, но и поможет соответствовать новым экономическим и политическим требованиям.

Какие модели появятся первыми

Хотя официальный список новинок пока не раскрыт, уже известно, что в ближайшие годы появятся обновленные версии популярных моделей, в частности Hyundai Tucson и Hyundai Elantra. Также готовится модернизация Hyundai Santa Fe, а в сегменте пикапов ожидается новая модель, которая потенциально заменит Hyundai Santa Cruz.

Сотрудничество с General Motors

Еще одним важным направлением станет партнерство с General Motors. Вместе компании работают над пятью новыми моделями, среди которых – электрический коммерческий фургон для североамериканского рынка. Это позволит быстрее расширить модельный ряд и снизить затраты на разработку.

Северная Америка остается одним из ключевых рынков для глобальных автопроизводителей, и Hyundai явно не собирается терять позиции. Масштабная продуктовая стратегия, широкая линейка силовых агрегатов и локализация производства – все это говорит о долгосрочной ставке на рост.