Hyundai Tucson получит чрезвычайно неординарную внешность

Вместо плавных линий и “спортивной” пластики нынешней модели новый Tucson делает ставку на квадратные формы, визуальную массивность и образ крепкого, практичного SUV, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Именно так Hyundai планирует конкурировать с Toyota RAV4 и Honda CR-V. Ожидается, что внешность нового Tucson во многом будет вдохновлена прошлогодним концептом Hyundai CRATER.

Переднюю часть автомобиля будут формировать пиксельные дневные ходовые огни, которые спускаются вниз и визуально соединяются с основными фарами. Капот будет иметь форму “ракушки”, накрывающей крылья, а решетка радиатора будет отличаться более широким и грубым узором. Вместе все это будет создавать утилитарное, почти внедорожное настроение. В профиль Tucson выглядит массивным благодаря выраженной нижней облицовке, угловатым колесным аркам и приподнятой линии окон. Завершают образ узкие вертикальные светодиодные фонари и аккуратный одинарный выхлоп.

Салон как “программный продукт”

По сообщениям инсайдеров, интерьер изменится не менее радикально. С новым Tucson дебютирует новое поколение мультимедийной системы Pleos Connect, созданное на Android Automotive. Центральное место займет большой сенсорный дисплей в стиле Tesla, а ключевым нововведением станет голосовое управление на базе искусственного интеллекта. Система будет способна обрабатывать естественную речь для навигации, управления мультимедиа и настроек автомобиля.

К тому же Hyundai не планирует полностью отказываться от физических кнопок. Ожидается разумный баланс между сенсорными элементами и традиционными органами управления. Рычаг трансмиссии, вероятно, переедет на рулевую колонку, освободив пространство на центральной консоли.

Конец дизеля и ставка на гибриды

Tucson нового поколения Hyundai окончательно закрывает дизельную страницу. Вместо этого кроссовер сосредотачивается на электрификации - базовыми станут гибридные силовые установки. Ожидаются 2,0-литровый гибрид и 1,6-литровый гибрид, что является эволюцией нынешних систем бренда. Плагин-гибридная версия останется в строю и, по предварительным данным, сможет проезжать около 100 км исключительно на электротяге. Это серьезная заявка для класса и четкий сигнал, что Tucson готовят к более строгим экологическим требованиям ближайших лет.

Будет ли Tucson N?

Hyundai не исключает появления более “горячих” версий позже - включая потенциальный Tucson N. Если это произойдет, речь будет идти не о классическом “агрессивном” SUV, а о гибридной модели с повышенной отдачей, которая могла бы напрямую соперничать с Toyota RAV4 GR Sport.

Выход на рынок и конкуренция

Новому Tucson придется играть на одном из самых жестких полей в мире. Помимо RAV4 и CR-V, его соперниками станут Mazda CX-5, Kia Sportage, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue и Mitsubishi Outlander, а также Ford Bronco Sport и Chevrolet Equinox. Официальная премьера ожидается позже в этом году, а продажи на ключевых рынках стартуют в начале 2027-го.