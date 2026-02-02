Hyundai Tucson отримає надзвичайно неординарну зовнішність

Замість плавних ліній та “спортивної” пластики нинішньої моделі новий Tucson робить ставку на квадратні форми, візуальну масивність та образ міцного, практичного SUV, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Саме так Hyundai планує конкурувати з Toyota RAV4 та Honda CR-V. Очікується, що зовнішність нового Tucson багато в чому буде натхненна торішнім концептом Hyundai CRATER.

Передню частину автівки формуватимуть піксельні денні ходові вогні, які спускаються вниз і візуально з’єднуються з основними фарами. Капот матиме форму “мушлі”, що накриває крила, а решітка радіатора вирізнятиметься ширшим і грубішим візерунком. Разом усе це створюватиме утилітарний, майже позашляховий настрій. У профіль Tucson виглядає масивнішим завдяки вираженому нижньому облицюванню, кутастим колісним аркам та піднятій лінії вікон. Завершують образ вузькі вертикальні світлодіодні ліхтарі та акуратний одинарний вихлоп.

Салон як “програмний продукт”

За повідомленнями інсайдерів, інтер’єр зміниться не менш радикально. З новим Tucson дебютує нове покоління мультимедійної системи Pleos Connect, створене на Android Automotive. Центральне місце займе великий сенсорний дисплей у стилі Tesla, а ключовим нововведенням стане голосове керування на базі штучного інтелекту. Система буде здатна обробляти природну мову для навігації, керування мультимедіа та налаштувань автомобіля.

До того ж Hyundai не планує повністю відмовлятися від фізичних кнопок. Очікується розумний баланс між сенсорними елементами та традиційними органами керування. Важіль трансмісії, ймовірно, переїде на рульову колонку, звільнивши простір на центральній консолі.

Кінець дизелю і ставка на гібриди

Tucson нового покоління Hyundai остаточно закриває дизельну сторінку. Натомість кросовер зосереджується на електрифікації — базовими стануть гібридні силові установки. Очікуються 2,0-літровий гібрид та 1,6-літровий гібрид, що є еволюцією нинішніх систем бренду. Плагін-гібридна версія залишиться в строю та, за попередніми даними, зможе проїжджати близько 100 км виключно на електротязі. Це серйозна заявка для класу й чіткий сигнал, що Tucson готують до суворіших екологічних вимог найближчих років.

Чи буде Tucson N?

Hyundai не виключає появи більш “гарячих” версій пізніше — включно з потенційним Tucson N. Якщо це станеться, мова йтиме не про класичний “агресивний” SUV, а про гібридну модель з підвищеною віддачею, яка могла б напряму змагатися з Toyota RAV4 GR Sport.

Вихід на ринок і конкуренція

Новому Tucson доведеться грати на одному з найжорсткіших полів у світі. Окрім RAV4 та CR-V, його суперниками стануть Mazda CX-5, Kia Sportage, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Nissan Rogue та Mitsubishi Outlander, а також Ford Bronco Sport і Chevrolet Equinox. Офіційна прем’єра очікується пізніше цього року, а продажі на ключових ринках стартують на початку 2027-го.