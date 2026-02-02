Екрани в автомобілях Kia та Hyundai можуть згаснути прямо на ходу

Це означає, що водій у певний момент може залишитися без відображення швидкості, попереджень або інших критично важливих даних. Саме через це автовиробники оголосили масштабне відкликання автомобілів у США, зазначає Auto24.

Спільне коріння проблеми — Hyundai Mobis

В обох випадках мова йде про цифрові приладові кластери, виготовлені компанією Hyundai Mobis. Хоча відкликання оформлені окремо для Hyundai та Kia, джерело проблеми фактично одне й те саме. За даними виробників, збій виникає через електричні перешкоди в схемі керування живленням дисплея. Цей “шум” у колі живлення здатен спричиняти некоректну роботу системи.

Відкликання Hyundai — екрани, що перезавантажуються

У випадку Hyundai йдеться про дефект, через який цифрова панель приладів може час від часу самовільно перезапускатися. Компанія пояснює це нестабільною роботою інтегральної мікросхеми керування живленням. Через такі збої автомобілі не відповідають вимогам американських стандартів безпеки, адже водій може втратити доступ до ключової інформації.

Під відкликання потрапили понад 41 тисяча автомобілів, переважно 2026 модельного року. Серед них: Ioniq 5, Santa Cruz, Kona, Palisade та Palisade Hybrid, Santa Fe і Santa Fe Hybrid, Sonata та Sonata Hybrid, а також Tucson у бензинових, гібридних і плагін-гібридних версіях. Власників почнуть офіційно інформувати з 27 березня. Частину машин можна буде оновити “по повітрю”, а для інших знадобиться візит до дилера.

Відкликання Kia — захист від перегріву, що працює проти водія

У Kia ситуація дуже схожа, але з дещо іншим формулюванням. Тут цифрові панелі можуть помилково переходити в режим захисту від перегріву та тимчасово вимикатися під час руху. Причина знову ж таки криється в надмірних перешкодах у схемі живлення дисплея. Результат той самий — чорний екран замість швидкості, індикаторів та попереджень.

Kia відкликає 42 677 автомобілів, здебільшого 2026 модельного року. До списку увійшли Sportage у бензиновій, гібридній та PHEV-версіях, Sorento з тими ж типами силових установок, седан K5, електричний EV9, мінівен Carnival та Carnival Hybrid, а також модель K4. Повідомлення для власників почнуть надходити з 26 березня. Як і у Hyundai, частина автомобілів отримає оновлення дистанційно, решті знадобиться заїзд до сервісного центру.

Чому це справді серйозно

Хоча механічно автомобілі залишаються справними, відмова цифрової панелі під час руху — це не дрібниця. Відсутність інформації про швидкість, попереджень систем безпеки або тиск у шинах може створити реальний ризик аварійної ситуації. Саме тому обидва бренди діють досить оперативно, визнаючи проблему та пропонуючи програмне рішення.