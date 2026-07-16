Из Днепра через Кобеляки в Решетиловку: приостановленное строительство дороги возобновили

Первый участок планируется завершить уже на этой неделе, после чего работы одновременно начнутся еще на трех участках общей протяженностью 2,8 км.

Асфальт укладывают без остановки. Компания "Автомагистраль-Юг" опубликовала фото и видео работ, на которых задействована современная дорожная техника.

По технологии непрерывного производства

Асфальтобетонную смесь производит завод Marini Top Tower 3000 производительностью до 240 тонн в час.

Для ее укладки используется асфальтоукладчик Vögele Super 2100-3, а непрерывную подачу материала обеспечивает перегрузчик Vögele MT 3000-2 PowerFeeder.

Именно перегрузочный агрегат позволяет не останавливать процесс укладки: 25-тонный самосвал разгружается примерно за минуту, а асфальтоукладчик непрерывно получает смесь.

Такая технология сводит к минимуму перепады температур, предотвращает расслоение материала и появление технологических стыков, что положительно сказывается на долговечности дорожного покрытия.

Строительство этой дороги оправдано ее стратегическим значением для логистики в военное время. Фото: Автомагистраль-Юг

Возобновили строительство второй очереди

Первый участок новой трассы Н-31 в пределах Днепропетровской области открыли еще в 2022 году. Однако строительство второй очереди – 30-километрового участка от канала "Днепр-Донбасс" до границы с Полтавской областью – после начала полномасштабного вторжения было приостановлено.

Из-за этого транзитный транспорт до сих пор пользуется старой узкой дорогой, проходящей через населенные пункты. Интенсивное движение грузовиков ускоряет разрушение дорожного покрытия и создает дополнительные неудобства и опасность для местных жителей.

До конца года могут открыть движение

До приостановки работ строители компании "Автоагистраль-Юг", чьи объекты расположены по всей Украине и даже в Евросоюзе, успели выполнить значительный объем подготовительных работ. Было насыпано более 1,4 млн кубометров грунта, установлены почти все водопропускные трубы, построено большинство искусственных сооружений, а также уложено почти семь километров основания и более пяти километров нижних и средних слоев асфальтобетона.

Сейчас работы возобновлены. Помимо укладки дорожного покрытия, строители завершают один из туннелей для местного транспорта, выполняют гидроизоляцию водопропускных сооружений и обустраивают бордюры на уже заасфальтированных участках.

В компании считают, что благодаря высокой степени готовности объекта уже к концу 2026 года возможно частично открыть движение по второй очереди трассы, хотя на отдельных участках еще могут действовать временные ограничения.

Четырехполосная магистраль первой категории

Новая Н-31 после завершения строительства станет современной четырехполосной магистралью первой категории с транспортными развязками, путепроводами, туннелями для местного и сельскохозяйственного транспорта, системами водоотвода, освещением и современными средствами организации дорожного движения.

Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенных пунктов и значительно повысить безопасность и скорость перевозок.