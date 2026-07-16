З Дніпра через Кобеляки до Решетилівки: заморожене будівництво дороги відновили

Першу ділянку планують завершити вже цього тижня, після чого роботи одночасно стартують ще на трьох відрізках загальною довжиною 2,8 км.

Асфальт укладають без зупинок. Компанія "Автомагістраль-Південь" опублікувала фото та відео робіт, на яких задіяна сучасна дорожня техніка.

За безперервною технологією

Асфальтобетонну суміш виробляє завод Marini Top Tower 3000 продуктивністю до 240 тонн на годину.

Для її укладання використовують асфальтоукладач Vögele Super 2100-3, а безперервну подачу матеріалу забезпечує перевантажувач Vögele MT 3000-2 PowerFeeder.

Саме перевантажувач дозволяє не зупиняти процес укладання: 25-тонний самоскид розвантажується приблизно за хвилину, а асфальтоукладач безперервно отримує суміш.

Така технологія мінімізує температурні перепади, запобігає розшаруванню матеріалу та появі технологічних стиків, що позитивно впливає на довговічність дорожнього покриття.

Будівництво цієї дороги виправдане через стратегічне значення для логістики воєнного часу. Фото: Автомагістраль-Південь

Відновили будівництво другої черги

Першу ділянку нової траси Н-31 у межах Дніпропетровської області відкрили ще у 2022 році. Натомість будівництво другої черги – 30-кілометрового відрізка від каналу Дніпро–Донбас до межі з Полтавською областю – після початку повномасштабного вторгнення було призупинене.

Через це транзитний транспорт досі користується старою вузькою дорогою, що проходить через населені пункти. Інтенсивний рух вантажівок прискорює руйнування покриття та створює додаткові незручності й небезпеку для місцевих жителів.

До кінця року можуть відкрити рух

До призупинення робіт будівельники компанії "Автоагістраль-Південь", чиї об'єкти розміщені по всій Україні й навіть у Євросоюзі, встигли виконати значний обсяг підготовки. Було насипано понад 1,4 млн кубометрів ґрунту, змонтовано майже всі водопропускні труби, збудовано більшість штучних споруд, а також укладено майже сім кілометрів основи та понад п'ять кілометрів нижніх і середніх шарів асфальтобетону.

Зараз роботи поновлено. Крім укладання дорожнього одягу, будівельники завершують один із тунелів для місцевого транспорту, виконують гідроізоляцію водопропускних споруд та облаштовують бордюри на вже заасфальтованих ділянках.

У компанії вважають, що завдяки високому ступеню готовності об'єкта вже до кінця 2026 року можливо частково відкрити рух другою чергою траси, хоча на окремих відрізках ще можуть діяти тимчасові обмеження.

Чотирисмугова магістраль першої категорії

Нова Н-31 після завершення будівництва стане сучасною чотирисмуговою магістраллю першої категорії з транспортними розв'язками, шляхопроводами, тунелями для місцевого та сільськогосподарського транспорту, системами водовідведення, освітленням і сучасними засобами організації дорожнього руху.

Це дозволить вивести транзитний транспорт за межі населених пунктів і значно підвищити безпеку та швидкість перевезень.