Из Днепра пересечение границы наладили за 8 тысяч долларов

Как установлено следствием, житель Днепра предлагал военнообязанным полный пятизвездочный пакет услуг переправки в Европу. Правда, гарантии на переход границы этот человек давал на только словах.

О схеме переправки уклонистов из Днепра в Европу рассказала Днепропетровская областная прокуратура.

Новизна в схеме не усматривается

Житель Днепра наладил собственную методику переправки желающих через границу, что ничем особенным от других классических схем не выделялась.

Он предлагал полный пакет от перевозки на границу до консультаций и инструкций, как пересечь границу вне пунктов пропуска.

А на границе уже как повезет

Клиентов на пересечение специально транспортом подвозили к оговоренным местам возле границы. Далее по инструкции те пешком по указанным тропам самостоятельно пересекали границу за пределами пропускных пунктов.

Организатора схемы задержали следователи СБУ в Днепропетровской области во время очередного выполнения заказа в момент получения и пересчета денег.

Взяли "тепленького", когда еще не все банкноты пересчитал.

Фигуранту "приписывают" знаменитую 332-ю статью

Фигуранту инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу по уже хорошо знакомой нашим читателям по предыдущим публикациям ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей.