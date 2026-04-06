З Дніпра перетин кордону налагодили за 8 тисяч доларів

Як встановлено слідством, житель Дніпра пропонував військовозобов’язаним повний п'ятизірковий пакет послуг переправлення до Європи. Щоправда, гарантії на перехід кордону цей чоловік давав на тільки словах.

Про схему переправлення ухилянтів з Дніпра в Європу розповіла Дніпропетровська обласна прокуратура.

Читайте також Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони

Новизна у схемі не вбачається

Житель Дніпра налагодив власну методику переправлення охочих через кордон, що нічим особливим від інших класичних схем не виділялася.

Він пропонував повний пакет від перевезення до кордону, консультацій до інструкцій, як перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Читайте також Єдиного тарифу на переправлення ухилянтів через кордон не існує

А на кордоні вже як пощастить

Клієнтів на перетин спеціально транспортом підвозили до обумовлених місць біля кордону. Далі за інструкцією ті пішки по вказаних стежках самостійно перетинали кордон за межами пропускних пунктів.

Організатора схеми затримали слідчі СБУ у Дніпропетровській області під час чергового виконання замовлення в момент отримання та перерахунку грошей.

Взяли "тепленького", коли ще не всі банкноти перерахував. Фото: прокуратура Дніпропетровщини

Фігуранту "приписують" знамениту 332-у статтю

Фігуранту інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон за уже добре знайому нашим читачам за попередніми публікаціями ч. 3 ст. 332 КК України.

Суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.