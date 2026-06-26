Автовладелец поменял фамилию или адрес: как обновить техпаспорт на автомобиль онлайн

После смены фамилии, имени или места регистрации следует обновить свидетельство о регистрации автомобиля. Сделать это можно удаленно — через приложение “Дія” или “Кабинет водителя”, без личного посещения сервисного центра МВД.

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Обновить регистрационный документ необходимо не позднее чем через 10 дней после получения нового документа, подтверждающего изменение персональных данных. Однако если этот срок уже истек, никаких штрафных санкций законом не предусмотрено.

Как оформить новое удостоверение онлайн

Для заказа нового удостоверения необходимо авторизоваться в “Кабинете водителя” или в приложении «Дія», выбрать услугу замены документа и указать причину его замены.

При оформлении заявки владелец транспортного средства также может:

оставить действующий номерной знак или заказать новый;

выбрать формат свидетельства — только электронный или электронный вместе с пластиковым;

определить способ получения документов — в отделении почты или курьерской доставкой.

После проверки введённых данных заявку необходимо подписать и оплатить.

Что происходит после подачи заявки

После оформления заявки информация о транспортном средстве автоматически проверяется через Единый государственный реестр транспортных средств на наличие ограничений или обременений.

Если проверка проходит успешно, заявка поступает в сервисный центр МВД. Администратор оформляет новое свидетельство о регистрации, а в случае заказа новых номерных знаков — закрепляет их за транспортным средством.

Далее государственное предприятие “ИНФОТЕХ” организует доставку документов выбранному почтовому оператору. Ориентировочный срок доставки составляет до 10 дней.

Когда можно пользоваться автомобилем

В МВД обращают внимание, что управлять автомобилем после оформления услуги можно только после появления нового свидетельства о регистрации в приложении “Дия”.

Если владелец заказал новые номерные знаки, эксплуатация транспортного средства разрешается только после их получения и установки на автомобиль.

Возможность дистанционно обновить свидетельство о регистрации позволяет избежать личного посещения сервисного центра, очередей и коррупционных рисков. А также в режиме реального времени отслеживать статус обработки заявления, изготовления документов и их доставки.