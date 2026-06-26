Автовласник змінив прізвище чи адресу: як онлайн оновити техпаспорт на автомобіль

Після зміни прізвища, імені або місця реєстрації варто оновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Зробити це можна дистанційно — через застосунок Дія або Кабінет водія, без особистого відвідування сервісного центру МВС.

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Оновити реєстраційний документ необхідно не пізніше ніж через 10 днів після отримання нового документа, що підтверджує зміну персональних даних. Однак якщо цей термін вже минув, жодних штрафних санкцій за законом непередбачено.

Як оформити нове свідоцтво онлайн

Для замовлення нового свідоцтва необхідно авторизуватися в Кабінеті водія або в застосунку Дія, обрати послугу заміни документа та вказати причину його обміну.

Під час оформлення заявки власник транспортного засобу також може:

залишити чинний номерний знак або замовити новий;

обрати формат свідоцтва — лише електронний або електронний разом із пластиковим;

визначити спосіб отримання документів — у відділенні пошти або кур'єрською доставкою.

Після перевірки внесених даних заяву необхідно підписати та оплатити.

Що відбувається після подання заявки

Після оформлення звернення інформація про транспортний засіб автоматично перевіряється через Єдиний державний реєстр транспортних засобів на наявність обмежень або обтяжень.

Якщо перевірка проходить успішно, заявка надходить до сервісного центру МВС. Адміністратор виготовляє нове свідоцтво про реєстрацію, а в разі замовлення нових номерних знаків — закріплює їх за транспортним засобом.

Далі державне підприємство ІНФОТЕХ організовує доставку документів до обраного поштового оператора. Орієнтовний строк доставки становить до 10 днів.

Коли можна користуватися автомобілем

У МВС звертають увагу, що керувати автомобілем після оформлення послуги можна лише після появи нового свідоцтва про реєстрацію у застосунку Дія.

Якщо власник замовив нові номерні знаки, експлуатація транспортного засобу дозволяється лише після їх отримання та встановлення на автомобіль.

Можливість дистанційно оновити свідоцтво про реєстрацію дозволяє уникнути особистого відвідування сервісного центру, черг та корупційних ризиків. А також у режимі реального часу відстежувати статус обробки заяви, виготовлення документів і їх доставку.