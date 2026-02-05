Электромобиль Xiaomi заметили на дорогах США - и это может быть не случайностью

Xiaomi YU7 Max чрезвычайно популярен в Китае, но его появление на американской автомагистрали выглядит по меньшей мере неожиданно. Фото автомобиля сначала появились в китайской соцсети Xiaohongshu, а затем перекочевали на Reddit, сообщает Auto24. На снимках четко видно - электромобиль движется по трассе I-5 с номерным знаком производителя из Иллинойса. Сам факт наличия такого номерного знака обычно означает, что авто используется для тестов или внутренних испытаний.

Подозрения о причастности Rivian появились не на пустом месте. Во-первых, компания имеет производственные мощности именно в Иллинойсе. Во-вторых, номер 132, который видно на табличке, уже неоднократно появлялся на тестовых автомобилях Rivian. Формально такие знаки не являются уникальными и могут выдаваться другим производителям или подрядчикам, но совпадений становится слишком много.

Дополнительного контекста добавляет и тайминг. Rivian активно готовится к запуску нового электрического кроссовера R2, стартовая цена которого заявлена на уровне около 45 000 долларов. Перед выходом такой модели логично проводить глубокий анализ конкурентов, в частности китайских.

Генеральный директор Rivian ранее открыто заявлял, что компания владеет несколькими китайскими электромобилями для внутреннего тестирования и сравнительного анализа. Это делает появление Xiaomi YU7 Max в США значительно менее загадочным. В ответ на запрос журналистов представитель Rivian воздержался от прямых комментариев, отметив лишь, что компания не обсуждает фото третьих сторон. В то же время он добавил, что сравнение и изучение автомобилей со всего мира - это обычная практика для разработки новых моделей.

Китайская скорость против американской философии

Даже если Xiaomi не представляет прямой угрозы Rivian в США, ситуация меняется в Европе, где Rivian R2 планируют продавать официально. Именно там обе модели могут сойтись в одном сегменте - но с разной идеологией. Xiaomi YU7 Max построен на 800-вольтовой архитектуре, поэтому имеет сверхбыструю зарядку постоянным током.

В то же время Rivian R2 использует 400-вольтовую платформу, поэтому будет заряжаться медленнее, зато делает ставку на выносливость и приключенческий характер с расчетом на активный отдых и бездорожье. Кто будет выглядеть убедительнее на фоне конкурентов, станет понятно уже в ближайшее время, когда Rivian официально выведет R2 на рынок.