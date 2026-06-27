Электромобили Volvo теперь могут самостоятельно оплачивать зарядку

Новая функция получила название Plug & Charge. Её главная особенность заключается в том, что процесс аутентификации и оплаты сеанса запускается автоматически сразу после того, как владелец подключает кабель к разъёму электромобиля. Раньше водителям приходилось вручную запускать терминал с помощью кредитной карты или специализированных приложений конкретных зарядных сетей.

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В настоящее время эта функция уже доступна на флагманском электрическом внедорожнике Volvo EX90. Кроме того, этой технологией будет оснащен и новый кроссовер Volvo EX60. По предварительным данным, модель Volvo EX60 будет иметь значительный запас хода, который достигнет 643 километров.

Особенности зарядки в различных сетях

Volvo EX60 в США оснащен встроенным портом стандарта NACS, что позволяет подключать автомобиль напрямую к терминалам Tesla Supercharger. Внедорожник Volvo EX90 может использовать эти же станции с помощью специального адаптера CCS-NACS. Однако из-за архитектурных особенностей существуют определенные ограничения по скорости зарядки.

Несмотря на то, что бортовая система Volvo EX60 способна принимать пиковую мощность до 370 кВт, станции Tesla V3 не смогут обеспечить такие показатели. Как сообщил изданию Motor1 инженер по силовым агрегатам компании Volvo во время презентации новинки, на 400-вольтовых зарядных устройствах Tesla можно ожидать пиковую мощность лишь до 120 кВт. Это связано с тем, что 800-вольтной системе автомобиля приходится задействовать задний инвертор для преобразования тока. Возможность зарядки на мощности 150 кВт на терминалах Tesla Supercharger появится несколько позже.

Максимальный потенциал новых электромобилей можно будет реализовать в американской сети IONNA. Станции этого оператора имеют мощность 400 кВт, благодаря чему процесс зарядки аккумулятора Volvo EX60 в диапазоне от 10% до 80% займет всего 16 минут. Для удобства водителей встроенная система Google Automotive System вместе с фирменным мобильным приложением Volvo Cars способны самостоятельно находить такие локации и автоматически добавлять их в текущий маршрут поездки.

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