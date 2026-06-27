Електромобілі Volvo тепер вміють самостійно розраховуватись за заряд

Нова функція отримала назву Plug & Charge. Її головна особливість полягає в тому, що процес аутентифікації та оплати сеансу запускається автоматично одразу після того, як власник під'єднує кабель до роз'єму електромобіля. Раніше водіям доводилося вручну запускати термінал за допомогою кредитної картки або спеціалізованих програм конкретних зарядних мереж.

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Наразі ця функція вже доступна на флагманському електричному позашляховику Volvo EX90. Крім того, технологію отримає і новий кросовер Volvo EX60. За попередніми даними, модель Volvo EX60 матиме значний запас ходу, який сягатиме до 643 кілометрів.

Особливості заряджання у різних мережах

Volvo EX60 в США оснащений вбудованим портом стандарту NACS, що дозволяє підключати автомобіль безпосередньо до терміналів Tesla Supercharger. Позашляховик Volvo EX90 може використовувати ці ж станції за допомогою спеціального адаптера CCS-NACS. Проте через архітектурні особливості існують певні обмеження щодо швидкості отримання енергії.

Незважаючи на те, що бортова система Volvo EX60 здатна приймати пікову потужність до 370 кВт, станції Tesla V3 не зможуть забезпечити такі показники. Як повідомив виданню Motor1 інженер із силових агрегатів компанії Volvo під час презентації новинки, на 400-вольтових зарядних пристроях Tesla можна очікувати на пікову потужність лише до 120 кВт. Це пов'язано з тим, що 800-вольтній системі автомобіля доводиться задіювати задній інвертор для перетворення струму. Можливість заряджання на потужності 150 кВт на терміналах Tesla Supercharger з'явиться дещо пізніше.

Максимальний потенціал нових електромобілів можна буде реалізувати в американській мережі IONNA. Станції цього оператора мають потужність 400 кВт, завдяки чому процес заряджання батареї Volvo EX60 у діапазоні від 10% до 80% триватиме всього 16 хвилин. Для зручності водіїв вбудована система Google Automotive System разом із фірмовим мобільним додатком Volvo Cars здатні самостійно знаходити такі локації та автоматично додавати їх до поточного маршруту поїздки.

Оцінка експертів та позиція бренду