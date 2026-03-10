Эти автомобили чаще всего попадают в ДТП в Украине

Согласно исследованию компании carVertical, 54,8% автомобилей, историю которых проверяли в Украине в 2025 году, имели записи о повреждениях. Чаще всего это касается премиальных брендов, которые нередко импортируются из-за рубежа после ДТП и ремонта.

Subaru - лидер по количеству поврежденных авто

По данным исследования, наибольшую долю автомобилей с зафиксированными повреждениями в Украине имеет марка Subaru. Повреждения были обнаружены у 80,9% проверенных автомобилей этого бренда.

Далее в рейтинге идут Tesla - 80,3%, Porsche - 79,8%, Jeep - 77% и BMW - 76,5%.

Эксперт carVertical по анализу авторынков Матас Бузелис объясняет, что значительная часть таких автомобилей попадает в Украину из-за рубежа после аварий.

"Значительная доля поврежденных автомобилей импортируется из-за границы, дешево ремонтируется и продается под видом бездефектных. Местные авто также подвергаются повреждениям. В среднем автомобили попадают в ДТП каждые 5–10 лет, поэтому покупка подержанного авто всегда связана с определенным риском", - отмечает Бузелис.

Какие бренды повреждаются реже

Среди брендов с наименьшей долей поврежденных автомобилей в Украине исследование выделило Volvo, Dacia и Mercedes-Benz.

Доля автомобилей с записями о повреждении составила:

Volvo - 47,6%

Dacia - 49,2%

Mercedes-Benz - 53,7%

Сколько стоит ремонт после ДТП

В среднем страховщики оценивают один случай повреждения автомобиля в Украине примерно в 3900 евро.

Самые дорогие повреждения фиксируются у премиальных электромобилей. Например, для Tesla средняя стоимость одного случая ремонта составляет около 10 600 евро.

В отчетах об истории таких автомобилей в среднем содержится 2,1 записи о повреждении.

Далее по стоимости ремонта идут Porsche - примерно 9900 евро за один случай и Land Rover - около 6400 евро.

Какие модели чаще всего имеют повреждения

Анализ конкретных моделей показал, что среди наиболее поврежденных автомобилей в Украине преобладают популярные модели из импорта.

В тройку лидеров вошли:

Ford Fusion - 94,3% авто имели записи о повреждениях

Volkswagen Jetta - 91,4%

Jeep Compass - 87,6%

По словам экспертов, такие автомобили часто покупают после аварий из-за относительно низкой цены, а потом продают после ремонта.

Ситуация в других странах

В 24 странах, которые охватывает исследование carVertical, наиболее поврежденными брендами стали BMW (65,2%), Hyundai (59,3%) и Subaru (58%).

Среди отдельных моделей наибольшую долю поврежденных автомобилей имеет BMW 7 Series - 77,3%. За ней следуют Audi A8 - 71% и BMW X6 - 70,4%.

Эксперты отмечают, что внешний вид автомобиля не всегда свидетельствует о его реальном состоянии. Поэтому перед покупкой подержанного авто стоит проверять его историю и проводить технический осмотр.

Как проводили исследование

Для исследования компания carVertical проанализировала отчеты об истории автомобилей, которые пользователи приобрели в 24 странах в течение 2025 года.

Информацию о повреждениях сгруппировали по маркам и моделям автомобилей, после чего рассчитали их долю в процентах.

Компания carVertical работает в 37 странах и использует данные более чем из тысячи баз - включая государственные реестры, базы правоохранительных органов, страховых компаний и финансовых учреждений.