Ці автомобілі найчастіше потрапляють у ДТП в Україні

Згідно з дослідженням компанії carVertical, 54,8% автомобілів, історію яких перевіряли в Україні у 2025 році, мали записи про пошкодження. Найчастіше це стосується преміальних брендів, які нерідко імпортуються з-за кордону після ДТП та ремонту.

Також цікаво Кожне друге авто в Україні битe: скільки машин після серйозних ДТП

Subaru — лідер за кількістю пошкоджених авто

За даними дослідження, найбільшу частку автомобілів із зафіксованими пошкодженнями в Україні має марка Subaru. Пошкодження були виявлені у 80,9% перевірених автомобілів цього бренду.

Далі в рейтингу йдуть Tesla — 80,3%, Porsche — 79,8%, Jeep — 77% та BMW — 76,5%.

Експерт carVertical з аналізу авторинків Матас Бузеліс пояснює, що значна частина таких автомобілів потрапляє в Україну з-за кордону після аварій.

«Значна частка пошкоджених автомобілів імпортується з-за кордону, дешево ремонтується й продається під виглядом бездефектних. Місцеві авто також зазнають пошкоджень. У середньому автомобілі потрапляють у ДТП кожні 5–10 років, тому купівля вживаного авто завжди пов’язана з певним ризиком», — зазначає Бузеліс.

Які бренди пошкоджуються рідше

Серед брендів із найменшою часткою пошкоджених автомобілів в Україні дослідження виділило Volvo, Dacia та Mercedes-Benz.

Частка автомобілів із записами про пошкодження становила:

Volvo — 47,6%

Dacia — 49,2%

Mercedes-Benz — 53,7%

Скільки коштує ремонт після ДТП

У середньому страховики оцінюють один випадок пошкодження автомобіля в Україні приблизно у 3900 євро.

Найдорожчі пошкодження фіксуються у преміальних електромобілів. Наприклад, для Tesla середня вартість одного випадку ремонту становить близько 10 600 євро.

У звітах про історію таких автомобілів у середньому міститься 2,1 запису про пошкодження.

Далі за вартістю ремонту йдуть Porsche — приблизно 9900 євро за один випадок та Land Rover — близько 6400 євро.

До речі Стали відомі авто, на яких найчастіше скручують пробіг: несподіваний "лідер" 2025 року

Які моделі найчастіше мають пошкодження

Аналіз конкретних моделей показав, що серед найбільш пошкоджених автомобілів в Україні переважають популярні моделі з імпорту.

До трійки лідерів увійшли:

Ford Fusion — 94,3% авто мали записи про пошкодження

Volkswagen Jetta — 91,4%

Jeep Compass — 87,6%

За словами експертів, такі автомобілі часто купують після аварій через відносно низьку ціну, а потім продають після ремонту.

Ситуація в інших країнах

У 24 країнах, які охоплює дослідження carVertical, найбільш пошкодженими брендами стали BMW (65,2%), Hyundai (59,3%) і Subaru (58%).

Серед окремих моделей найбільшу частку пошкоджених автомобілів має BMW 7 Series — 77,3%. За нею йдуть Audi A8 — 71% і BMW X6 — 70,4%.

Експерти наголошують, що зовнішній вигляд автомобіля не завжди свідчить про його реальний стан. Тому перед купівлею вживаного авто варто перевіряти його історію та проводити технічний огляд.

Також цікаво Скільки пробігу має бути у вживаного автомобіля

Як проводили дослідження

Для дослідження компанія carVertical проаналізувала звіти про історію автомобілів, які користувачі придбали у 24 країнах упродовж 2025 року.

Інформацію про пошкодження згрупували за марками та моделями автомобілів, після чого розрахували їхню частку у відсотках.

Компанія carVertical працює у 37 країнах і використовує дані більш ніж із тисячі баз — включаючи державні реєстри, бази правоохоронних органів, страхових компаній та фінансових установ.