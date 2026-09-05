Чтобы не путали с BMW: роскошный китайский минивэн GAC M8 внезапно меняет название

Как сообщает австралийское издание Drive, китайский автопроизводитель GAC готовится к неожиданному шагу. Их крупный плагин-гибридный минивэн, вышедший на глобальные рынки под индексом M8, к концу 2026 года сменит название на E9. Причина банальна– немцы из BMW возмутились использованием имени своего флагманского спорткара.

Интересно, что BMW M8 уже сняли с производства еще в марте и прямого наследника пока не планируется. Однако юристы немецкого бренда предусмотрительно подали заявку на обновление торговой марки, как только первые китайские минивэны начали появляться в автосалонах.

Что изменится вместе с названием

Переименование в E9 (которое, кстати, уже используется на некоторых других рынках для гибридных версий) принесет не только новые шильдики. Согласно документам, обновленный минивэн получит топовую комплектацию Luxury. В салоне появится огромный 14,6-дюймовый экран с процессором Snapdragon вместо старого 10-дюймового, а также четырехзонный климат-контроль.

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Пассажирам второго ряда обещают настоящий бизнес-класс: кресла с электроприводом подножек, 16-точечным массажем и встроенными в подголовники динамиками. Кроме того, инженеры улучшили шумоизоляцию стекла и добавили адаптивную подвеску для более мягкой езды.

Характеристики и цена

Под капотом E9 останется мощная гибридная плагин установка. Она сочетает 2,0-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель, которые суммарно выдают солидные 274 кВт (около 372 л.с.) и 630 Нм крутящего момента. Этого вполне достаточно, чтобы уверенно тянуть тяжелый семейный крейсер.

Пока дореформенный GAC M8 на рынке Австралии стоит в эквиваленте от 51 000 до 56 000 долларов США. Повлияет ли ребрендинг и добавление новых премиальных опций на финальный прайс обновленного E9, производитель пока держит в секрете. Но очевидно одно: конкуренция в сегменте больших семейных автомобилей становится все горячее. Хотя украинцы везут из-за границы очень мало минивэнов.